«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 марта, начало — 22:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» неожиданно для всех прервал победную серию «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» выиграли у без пяти минут чемпиона АПЛ со счетом 2:0. Уверенная победа, прежде всего, в тактическом плане. Оле-Гуннар Сульшер в очередной раз переиграл Хосепа Гвардиолу. И это уже становится традицией, норвежец, по сути, единственный кого не может перехитрить испанский гений.

В таблице АПЛ эта победа позволила «МЮ» остаться на второе место. И на большее уже вряд ли можно рассчитывать, «Ман Сити» улетел слишком далеко, отставание составляет 14 очков. Главная задача теперь не выпасть из топ-4.

Такая игра от «МЮ» удивила, все-таки перед этим команда трижды подряд сыграла вничью, при этом во всех случаях со счетом 0:0.

Все прогнозы на АПЛ

Впрочем, на днях «МЮ» снова показал максимально невнятную игру. Команда Сульшера не смогла выиграть на своем поле у «Милана» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы — ничья 1:1. Учитывая, что у итальянцев не было половины основного состава, этот результат сложно назвать приемлемым.

«Вест Хэм»

Тем временем «Вест Хэм» сейчас можно смело назвать одним из претендентов на путевку в Лигу чемпионов. «Молотобойцы» занимают в таблице пятое место, но у них при этом есть еще игра в запасе.

В 11-ти предыдущих турах «Вест Хэм» одержал восемь побед. Лучше на этот отрезке играл только «Манчестер Сити».

В прошлом матче «Вест Хэм» выиграл на своем поле у «Лидса» (2:0). А за тур до этого команда Дэвида Мойеса провела очень качественный матч против «Манчестер Сити». «Вест Хэм» в итоге проиграли лидеру, но его футбол все равно оставил хорошее впечатление.

«Вест Хэм» не смог забить только в одном из десяти предыдущих матчей.

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Вест Хэма» — за 4.65.

Безусловно, есть соблазн поставить на победу хозяев, все-таки на прошлой неделе они выиграли у «Манчестер Сити». Но дело в том, что в предыдущие несколько сезонов «МЮ» тоже обыгрывал команду Гвардиолы, а потом терял очки в матчах против середняков. Поэтому вряд ли стоит ориентироваться на победу в дерби Манчестера.

И в конце концов, «Вест Хэм» сейчас сложно назвать типичным середняком. Гости небезосновательно претендуют на место в топ-4.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.19.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.17.