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    Верховой тотал не будет превышен?

    «Эйбар» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Испании, 14 марта 2021 года

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    Рауль Альбиоль
    В воскресенье, 14 марта, в рамках 27-го тура испанской Примеры «Эйбар» на своем поле сыграет с «Вильярреалом». Поединок начнется в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Марта 2021 года
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    •  Эйбар 20:30 Вильярреал Вильярреал
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    «Эйбар»

    У «Эйбара» после 26 сыгранных матчей в копилке числится 22 очка и он идет в зоне вылета, на 18 месте в турнирной таблице испанского первенства, отставая на два пункта от 17 безопасной строки.

    В прошлые выходные «оружейники» проиграли на выезде «Кадису» со счетом 0:1, тем самым продлив свою безвыигрышную серию до девяти поединков, в которой было три ничьи и шесть поражений.

    Отметим, что в этот период они ни в одном из этих девяти матчей не забивали больше одного мяча, правда, и не пропускали в свои ворота более двух голов.

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    На своем поле «Эйбар» в этом сезоне играет хуже, чем на выезде, одержав всего одну победу при шести мировых исходах и шести фиаско. Забить удалось только семь мячей, пропустил 14.

    «Вильярреал»

    У «Вильярреала» в активе находится 37 набранных очков, с которыми он идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая пять баллов шестой еврокубковой позиции.

    В середине недели «подводники» обыграли в Киеве местное «Динамо» со счетом 2:0 в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. А вот в Примере дела у них идут из рук вон плохо.

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    • «Желтая субмарина» не может победить в рамках первенства страны уже восемь поединков подряд, проиграв в этом отрезке в трех из них при пяти мировых исходах. В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Валенсии» (1:2).

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Вильярреал» набрал 16 баллов, победив три раза при трех поражениях и семи ничейных результатах, разница забитых и пропущенных — 16:15.

    В первом круге «Вильярреал» дома выиграл у «Эйбара» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними победами — 2:1 и 0:4.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.57.

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    На викторию «Эйбара» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.36.

    «Оружейники» имеют явные проблемы с реализацией, а «подводники» на выезде забивают немного и будут подходить к данной игре после еврокубкового поединка. Поэтому от данного матча не стоит ожидать верхового исхода. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.

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