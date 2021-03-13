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    «Ахмат» постарается не отставать

    «Зенит» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.70) и ставки на чемпионат России по футболу 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ахмат»
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    Сердар Азмун
    В матче 22 тура российской Премьер-лиги «Зенит» дома сыграет с «Ахматом». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Ее проведение намечено на 13 марта 16:30 мск. «Зенит» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Марта 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Зенит»

    «Зенит» продолжает терпеть неудачи во второй части сезона. С момента возобновления турнира у подопечных Семака было уже два поражения, при этом сыграно три поединка.

    «Зенитчики» проиграли в матче 1/8 Кубка России тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. После этого «Зениту» пришлось отыгрываться в поединке с «Ростовом» (2:2). Хозяева даже вышли вперед, но под конец встречи упустили преимущество.

    Серьезным звонком стал третий поединок команды после паузы. В нем «Сине-бело-голубые» проиграли на выезде «Рубину» 1:2. После этого разрыв между ЦСКА и «Зенитом» составил 2 пункта.

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    Семак не сможет рассчитывать на Себастьяна Дриусси и Малкома, которые до сих пор восстанавливаются после травм.

    «Ахмат»

    «Ахмат» начал неплохо. Он победил в Кубке России «Ростов» 1:0. Однако после этого команда Талалаева дважды проиграла в чемпионате России.

    Коллектив из Грозного уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2. Следом было фиаско в игре с ЦСКА (0:2). Получается, что в РПЛ «Ахмат» не выигрывает уже 7 матчей, в 4 из которых он был слабее соперника.

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  • 09/03/2021

    • Всего в этом сезоне «Ахмат» проиграл уже 9 поединков, при семи победах и пяти ничьих. Львиную долю неудач команда потерпела в гостях, чего не скажешь про победы — всего 3 победы на чужом поле из 7.

    Гости опустились на 12 место в турнирной таблице РПЛ. У них 26 очков на счету.

    «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставка

    Несмотря на прошлые неудачи, букмекеры надеются, что «Зенит» исправится — 1.45 против 7.00. Ничья в матче, по мнению букмекеров, вероятнее, чем победа — 4.90.

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    Без Дриусси и Малкома атаке «Зенита» непросто. В играх с «Арсеналом» и «Рубином», то есть более закрытых соперников, команда испытывает проблемы. «Ахмат» точно будет закрываться и мешать хозяевам атаковать.

    Вполне возможен исход, при котором «Ахмат» не сильно отстанет от своего соперника. «Зенит» сейчас не в лучшей форме. Мы рекомендуем поставить на Ф2 (+1.5) с коэффициентом 1.77.

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    Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ахмат» 13.03.2021 в 16:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
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