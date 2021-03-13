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    «Волки» вновь одолеют «кобальтовых» «всухую»?

    «Вольфсбург» — «Шальке». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Германии, 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Шальке»
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    Максенс Лакруа
    В субботу, 13 марта, «Вольфсбург» на «Фольксваген Арене» сразится с гельзенкирхенским «Шальке» в 25-м туре немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск. «Вольфсбург» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Марта 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.50
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. После 24 туров он находится на третьем месте, имея в своей копилке 45 очков и опережает пятую строку на пять пунктов.

    В минувшем игровом дне «волки» прервали свою 9-матчевую беспроигрышную серию, уступив на выезде «Хоффенхайму» со счетом 1:2. Перед этим они также вылетели из Кубка Германии, потерпев фиаско от «Лейпцига» (0:2) на его поле.

    В удачный для себя отрезок «зелено-белые» добились шести побед и три раза играли вничью, где в семи из этих поединков смогли сохранить свои ворота на замке.

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    На своем поле «Вольфсбург» в этом розыгрыше Бундеслиги набрал 25 очков из 45, выиграв семь встреч при четырех мировых исходах, разница мячей составляет 19:8.

    «Шальке»

    «Шальке» — главный аутсайдер этого чемпионата Германии, который вряд ли избежит вылета. В активе команды лишь десять очков и отставание от ближайшего коллектива составляет восемь пунктов.

    В прошлом туре «кобальтовые» на своем поле расписали мировую с «Майнцем» (0:0), что стало для них второй ничьей за последние четыре матча. Еще они поделили очки в Берлине с «Унионом», а между этими играми они были разгромлены 0:4 дома «Боруссией» Д и 1:5 на выезде «Штутгартом».

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    • К слову, в этом розыгрыше Бундеслиги клуб из Гельзенкирхена одержал только одну викторию, обыграв в родных стенах в начале января на своем поле «Хоффенхайм» со счетом 4:0.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Шальке» не побеждал, четыре раза сыграв вничью при семи фиаско, забил всего восемь голов, а пропустил аж 35 мячей.

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    В этом сезоне «Вольфсбург» и «Шальке» играли дважды, где оба раза победили «волки». В чемпионате они выиграли в гостях 2:0, а в Кубке дома взяли верх всего 1:0.

    «Вольфсбург» — «Шальке». Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсбурга» — 1.38, победа «Шальке» — 9.40, ничья — 5.45.

    Прогнозируем, что и третий раз за сезон «волки» обыграют «кобальтовых» «всухую». Наша ставка на эту игру — «Вольфсбург» победит и не пропустит.

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