В субботу, 13 марта, «Вольфсбург» на «Фольксваген Арене» сразится с гельзенкирхенским «Шальке» в 25-м туре немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск. «Вольфсбург» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. После 24 туров он находится на третьем месте, имея в своей копилке 45 очков и опережает пятую строку на пять пунктов.

В минувшем игровом дне «волки» прервали свою 9-матчевую беспроигрышную серию, уступив на выезде «Хоффенхайму» со счетом 1:2. Перед этим они также вылетели из Кубка Германии, потерпев фиаско от «Лейпцига» (0:2) на его поле.

В удачный для себя отрезок «зелено-белые» добились шести побед и три раза играли вничью, где в семи из этих поединков смогли сохранить свои ворота на замке.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своем поле «Вольфсбург» в этом розыгрыше Бундеслиги набрал 25 очков из 45, выиграв семь встреч при четырех мировых исходах, разница мячей составляет 19:8.

«Шальке»

«Шальке» — главный аутсайдер этого чемпионата Германии, который вряд ли избежит вылета. В активе команды лишь десять очков и отставание от ближайшего коллектива составляет восемь пунктов.

В прошлом туре «кобальтовые» на своем поле расписали мировую с «Майнцем» (0:0), что стало для них второй ничьей за последние четыре матча. Еще они поделили очки в Берлине с «Унионом», а между этими играми они были разгромлены 0:4 дома «Боруссией» Д и 1:5 на выезде «Штутгартом».

К слову, в этом розыгрыше Бундеслиги клуб из Гельзенкирхена одержал только одну викторию, обыграв в родных стенах в начале января на своем поле «Хоффенхайм» со счетом 4:0.

Вне родных стен в текущем первенстве «Шальке» не побеждал, четыре раза сыграв вничью при семи фиаско, забил всего восемь голов, а пропустил аж 35 мячей.

В этом сезоне «Вольфсбург» и «Шальке» играли дважды, где оба раза победили «волки». В чемпионате они выиграли в гостях 2:0, а в Кубке дома взяли верх всего 1:0.

«Вольфсбург» — «Шальке». Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсбурга» — 1.38, победа «Шальке» — 9.40, ничья — 5.45.

Прогнозируем, что и третий раз за сезон «волки» обыграют «кобальтовых» «всухую». Наша ставка на эту игру — «Вольфсбург» победит и не пропустит.