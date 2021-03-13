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    Останется ли «Челси» на четвертом месте?

    «Лидс» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, АПЛ, 13 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Челси»
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    «Челси» не проигрывает при Тухеле
    В 28 туре чемпионата Англии (АПЛ) «Лидс» примет «Челси» на стадионе «Элланд Роуд». Игра состоится 13 марта в 15:30 мск. «Лидс» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2021 года
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    «Лидс»

    «Лидс» находится в середине турнирной таблицы Премьер-лиги, уже ни на что не претендуя в этом сезоне. У коллектива на счету 35 баллов и 11 строка.

    «Павлины» не отличаются стабильностью в этом сезоне. Так, за пять минувших встреч первенства они одержали одну победу при четырех поражениях.

    В своей предпоследней проведенной игре «белые» в родных стенах были повержены «Астон Виллой» со счетом 0:1, а туром ранее дома разгромили «Саутгемптон» (3:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В предыдущем матче АПЛ клуб проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:2). Отметим, что у них сейчас 19-матчевая безничейная серия.

    «Челси»

    «Челси» после 28-ми сыгранных матчей занимает в таблице АПЛ четвертое место. В топ-4 лондонский клуб вернулся как раз на днях после встречи с «Эвертоном» (2:0).

    Ранее «Синие» выиграли у «Ливерпуля» на «Энфилде» со счетом 1:0 благодаря классному голу Мэйсона Маунта.

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  • 08/03/2021

    • «Челси» еще ни разу не проигрывал после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера. В 11 матчах под руководством немецкого специалиста «синие» одержали восемь побед и трижды сыграли вничью.

    Конкретно в АПЛ «Челси» сыграл при Тухеле уже девять матчей, в которых набрал 21 очко. Отставание от третьего места составляет три балла, отрыв от пятого — два.

    «Лидс» — «Челси». Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 2,5 голов за 1,73.

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