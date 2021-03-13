В 28 туре чемпионата Англии (АПЛ) «Лидс» примет «Челси» на стадионе «Элланд Роуд». Игра состоится 13 марта в 15:30 мск. «Лидс» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» находится в середине турнирной таблицы Премьер-лиги, уже ни на что не претендуя в этом сезоне. У коллектива на счету 35 баллов и 11 строка.

«Павлины» не отличаются стабильностью в этом сезоне. Так, за пять минувших встреч первенства они одержали одну победу при четырех поражениях.

В своей предпоследней проведенной игре «белые» в родных стенах были повержены «Астон Виллой» со счетом 0:1, а туром ранее дома разгромили «Саутгемптон» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

В предыдущем матче АПЛ клуб проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:2). Отметим, что у них сейчас 19-матчевая безничейная серия.

«Челси»

«Челси» после 28-ми сыгранных матчей занимает в таблице АПЛ четвертое место. В топ-4 лондонский клуб вернулся как раз на днях после встречи с «Эвертоном» (2:0).

Ранее «Синие» выиграли у «Ливерпуля» на «Энфилде» со счетом 1:0 благодаря классному голу Мэйсона Маунта.

«Челси» еще ни разу не проигрывал после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера. В 11 матчах под руководством немецкого специалиста «синие» одержали восемь побед и трижды сыграли вничью.

Конкретно в АПЛ «Челси» сыграл при Тухеле уже девять матчей, в которых набрал 21 очко. Отставание от третьего места составляет три балла, отрыв от пятого — два.

«Лидс» — «Челси». Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 2,5 голов за 1,73.