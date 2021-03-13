«Лидс»
«Лидс» находится в середине турнирной таблицы Премьер-лиги, уже ни на что не претендуя в этом сезоне. У коллектива на счету 35 баллов и 11 строка.
«Павлины» не отличаются стабильностью в этом сезоне. Так, за пять минувших встреч первенства они одержали одну победу при четырех поражениях.
В своей предпоследней проведенной игре «белые» в родных стенах были повержены «Астон Виллой» со счетом 0:1, а туром ранее дома разгромили «Саутгемптон» (3:0).
В предыдущем матче АПЛ клуб проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:2). Отметим, что у них сейчас 19-матчевая безничейная серия.
«Челси»
«Челси» после 28-ми сыгранных матчей занимает в таблице АПЛ четвертое место. В топ-4 лондонский клуб вернулся как раз на днях после встречи с «Эвертоном» (2:0).
Ранее «Синие» выиграли у «Ливерпуля» на «Энфилде» со счетом 1:0 благодаря классному голу Мэйсона Маунта.
«Челси» еще ни разу не проигрывал после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера. В 11 матчах под руководством немецкого специалиста «синие» одержали восемь побед и трижды сыграли вничью.
Конкретно в АПЛ «Челси» сыграл при Тухеле уже девять матчей, в которых набрал 21 очко. Отставание от третьего места составляет три балла, отрыв от пятого — два.
«Лидс» — «Челси». Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 2,5 голов за 1,73.