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    Покинет ли «Алавес» зону вылета?

    «Алавес» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Примера, 13 марта 2021 года

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    «Алавес» идет на 19 месте
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 марта, начало — в 16:00 мск. «Алавес» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Марта 2021 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 16:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
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    «Алавес»

    К данному поединку «Алавес» подходит в зоне вылета, на 19 месте. У команды на счету 22 очка и отставание от спасительной 17 строки составляет два пункта.

    В своей последней игре первенства «славные» на своей территории проиграли «Бетису» со счетом 3:2, что стало для них четвертым фиаско подряд в рамках Примеры.

    Ранее они проиграли «Осасуне» (0:1) дома, были разгромлены на выезде «Барселоной» (1:5) и «Реал Сосьедадом» (1:4).

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    Победить клуб из Витории смог всего в одном из 11 предыдущих матчей в чемпионате Испании, одолев в начале февраля в родных стенах «Вальядолид» (1:0). Отметим, что проиграл он в этот период девять раз.

    «Кадис»

    «Кадису» в этом сезоне приходится отстаивать свое место в элите испанского футбола. В данный момент он с 28 набранными очками идет на 14 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на шесть пунктов.

    До прошлого тура у «желто-синих» была 6-матчевая безвыигрышная серия в рамках Примеры. В этот период они четыре раза были повержены и дважды сыграли вничью, одна из которых была в минувшем туре на выезде с самой «Барселоной» — 1:1.

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  • 08/03/2021

    • Перед этим сенсационным результатом андалусцы потерпели четыре фиаско кряду, пропустив в четырех случаях по четыре мяча, а еще в одной встрече было три пробоины.

    К счастью, неудачи прервались в прошлом туре в домашнем поединке против «Эйбара» (1:0), благодаря чему смогли улучшить свои шансы в борьбе за выживание.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,62.

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