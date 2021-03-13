«Алавес» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 марта, начало — в 16:00 мск. «Алавес» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

К данному поединку «Алавес» подходит в зоне вылета, на 19 месте. У команды на счету 22 очка и отставание от спасительной 17 строки составляет два пункта.

В своей последней игре первенства «славные» на своей территории проиграли «Бетису» со счетом 3:2, что стало для них четвертым фиаско подряд в рамках Примеры.

Ранее они проиграли «Осасуне» (0:1) дома, были разгромлены на выезде «Барселоной» (1:5) и «Реал Сосьедадом» (1:4).

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Победить клуб из Витории смог всего в одном из 11 предыдущих матчей в чемпионате Испании, одолев в начале февраля в родных стенах «Вальядолид» (1:0). Отметим, что проиграл он в этот период девять раз.

«Кадис»

«Кадису» в этом сезоне приходится отстаивать свое место в элите испанского футбола. В данный момент он с 28 набранными очками идет на 14 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на шесть пунктов.

До прошлого тура у «желто-синих» была 6-матчевая безвыигрышная серия в рамках Примеры. В этот период они четыре раза были повержены и дважды сыграли вничью, одна из которых была в минувшем туре на выезде с самой «Барселоной» — 1:1.

Перед этим сенсационным результатом андалусцы потерпели четыре фиаско кряду, пропустив в четырех случаях по четыре мяча, а еще в одной встрече было три пробоины.

К счастью, неудачи прервались в прошлом туре в домашнем поединке против «Эйбара» (1:0), благодаря чему смогли улучшить свои шансы в борьбе за выживание.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,90, ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,62.