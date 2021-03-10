«Атлетико» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 марта, начало — в 21:00 мск. «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Если еще месяц назад шансы «Атлетико» на победу в чемпионате выглядели максимально высокими, сейчас так уже никто не скажет.

«Матрасники» растеряли внушительное преимущество перед «Реалом» и «Барселоной» по итогам не самого удачного февраля и начала марта.

В прошлом туре «Атлетико» разошелся миром с «Реалом» (1:1). Таким образом дружина Симеоне одержала одну победу в пяти предыдущих матчах.

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Кроме того, не забываем про поражение от «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За 90 минут мадридцы так ни разу и не пробили в створ ворот соперника.

«Атлетик»

«Атлетик» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает восьмое место, имея в своем активе 33 очка.

«Атлетик» атакует не особо результативно, забив лишь 36 мячей в 25 матчах. При этом оборона действует относительно надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 29 пропущенных мячей.

В своем позапрошлом матче «Атлетик» добыл один пункт. На выезде команда сыграла вничью с таким же середняком «Леванте» (1:1).

В предыдущем туре «Львы» переиграли на своем поле «Гранаду» (2:1). Таким образом они не проигрывают восемь матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,20.