«Атлетико»
Если еще месяц назад шансы «Атлетико» на победу в чемпионате выглядели максимально высокими, сейчас так уже никто не скажет.
«Матрасники» растеряли внушительное преимущество перед «Реалом» и «Барселоной» по итогам не самого удачного февраля и начала марта.
В прошлом туре «Атлетико» разошелся миром с «Реалом» (1:1). Таким образом дружина Симеоне одержала одну победу в пяти предыдущих матчах.
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Кроме того, не забываем про поражение от «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За 90 минут мадридцы так ни разу и не пробили в створ ворот соперника.
«Атлетик»
«Атлетик» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает восьмое место, имея в своем активе 33 очка.
«Атлетик» атакует не особо результативно, забив лишь 36 мячей в 25 матчах. При этом оборона действует относительно надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 29 пропущенных мячей.
В своем позапрошлом матче «Атлетик» добыл один пункт. На выезде команда сыграла вничью с таким же середняком «Леванте» (1:1).
В предыдущем туре «Львы» переиграли на своем поле «Гранаду» (2:1). Таким образом они не проигрывают восемь матчей.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,20.