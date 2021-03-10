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    За кем останется «атлетическая» дуэль?

    «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.20) и ставки на чемпионат Испании 10 марта 2021 года

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    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 марта, начало — в 21:00 мск. «Атлетико» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Марта 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 21:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    Если еще месяц назад шансы «Атлетико» на победу в чемпионате выглядели максимально высокими, сейчас так уже никто не скажет.

    «Матрасники» растеряли внушительное преимущество перед «Реалом» и «Барселоной» по итогам не самого удачного февраля и начала марта.

    В прошлом туре «Атлетико» разошелся миром с «Реалом» (1:1). Таким образом дружина Симеоне одержала одну победу в пяти предыдущих матчах.

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    Кроме того, не забываем про поражение от «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За 90 минут мадридцы так ни разу и не пробили в створ ворот соперника.

    «Атлетик»

    «Атлетик» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает восьмое место, имея в своем активе 33 очка.

    «Атлетик» атакует не особо результативно, забив лишь 36 мячей в 25 матчах. При этом оборона действует относительно надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 29 пропущенных мячей.

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    • В своем позапрошлом матче «Атлетик» добыл один пункт. На выезде команда сыграла вничью с таким же середняком «Леванте» (1:1).

    В предыдущем туре «Львы» переиграли на своем поле «Гранаду» (2:1). Таким образом они не проигрывают восемь матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,20.

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