«Зиря» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 19-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 9 марта, начало — в 16:15 мск. «Зиря» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зиря»

«Зиря» в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. Сейчас команда занимает высокое для себя 3 место, имея в своем активе 29 очков.

«Зиря» атакует не особо результативно, забив лишь 23 мяча в 18 матчах. При этом оборона действует относительно надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 18 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче «Зиря» добыла один пункт. На выезде команда сыграла вничью с «Сумгаитом» (0:0).

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Поединки с «Карабахом» для команды складываются откровенно неудачно. В последних пяти матчах «Зиря» разжилась лишь двумя ничьими при трех поражениях.

«Карабах»

«Карабах» привычно борется за чемпионский титул. Однако, на данный момент команда занимает 2 место, уступая «Нефтчи» по дополнительным показателям.

В минувшем туре команда дома разжилась тремя очками. «Карабах» в родных стенах уверенно обыграл «Габалу» со счетом 3:0.

Притом, что «Карабах» много забивает (42 гола), оборона команды также действует уверенно. Пропустил действующий чемпион только 13 мячей в 18 матчах.

В поединке первого круга «Карабаху» пришлось крайне непросто. «Зиря» вела со счетом 0:2, и только в самом эндшпиле чемпион смог добыть победу (3:2).

«Зиря» — «Карабах». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.55, на ничью за 3.25, а на «Зирю» — за 4.90

Хозяева не проигрывают как раз с того матча первого круга с «Карабахом».

Заочное противостояние с «Нефтчи» заставляет «Карабах» активно атаковать и не терять очков.

Гости борются за чемпионство, стало быть, будут атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.69