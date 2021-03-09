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    «Карабах» не будет тянуть с голом?

    «Зиря» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, чемпионат Азербайджана, 9 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Карабах»
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    Абделла Зубир
    «Зиря» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 19-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 9 марта, начало — в 16:15 мск. «Зиря» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Зиря»

    «Зиря» в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. Сейчас команда занимает высокое для себя 3 место, имея в своем активе 29 очков.

    «Зиря» атакует не особо результативно, забив лишь 23 мяча в 18 матчах. При этом оборона действует относительно надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 18 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче «Зиря» добыла один пункт. На выезде команда сыграла вничью с «Сумгаитом» (0:0).

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    Поединки с «Карабахом» для команды складываются откровенно неудачно. В последних пяти матчах «Зиря» разжилась лишь двумя ничьими при трех поражениях.

    «Карабах»

    «Карабах» привычно борется за чемпионский титул. Однако, на данный момент команда занимает 2 место, уступая «Нефтчи» по дополнительным показателям.

    В минувшем туре команда дома разжилась тремя очками. «Карабах» в родных стенах уверенно обыграл «Габалу» со счетом 3:0.

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    • Притом, что «Карабах» много забивает (42 гола), оборона команды также действует уверенно. Пропустил действующий чемпион только 13 мячей в 18 матчах.

    В поединке первого круга «Карабаху» пришлось крайне непросто. «Зиря» вела со счетом 0:2, и только в самом эндшпиле чемпион смог добыть победу (3:2).

    «Зиря» — «Карабах». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.55, на ничью за 3.25, а на «Зирю» — за 4.90

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    Хозяева не проигрывают как раз с того матча первого круга с «Карабахом».

    Заочное противостояние с «Нефтчи» заставляет «Карабах» активно атаковать и не терять очков.

    Гости борются за чемпионство, стало быть, будут атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.69

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