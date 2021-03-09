Во вторник, 9 марта, в Турине на стадионе «Альянц» «Ювентус» сыграет с «Порту» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 по мск. «Ювентус» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Первый поединок этих команд, который прошел в Португалии 17 февраля, принес победу «Порту» со счетом 2:1, где хозяева вели 2:0 до 82-й минуты матча.

На групповой стадии Лиги чемпионов «Ювентус» играл с «Ференцварошем», киевским «Динамо» и «Барселоной», выиграв пять из шести матчей при одном поражении. Эту неудачу туринцы потерпели на своей арене от каталонцев, проиграв 0:2, но на выезде они взяли реванш 3:0, т.с. обойдя «Барсу» в турнирной таблице.

К данной встрече «Старая Синьора» подходит с серий из двух побед в рамках чемпионата Италии. В этот период она сперва разгромила дома «Специю» (3:0), а затем также в родных стенах справилась с «Лацио», победив 3:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Сейчас в турнирной таблице Серии А «Ювентус» идет на третьем месте, отставая на семь баллов от лидирующего «Интера», а от второму «Милану» проигрывает всего один пункт.

«Порту»

«Порту» на групповом этапе ЛЧ в одной компании с «Ман Сити», «Олимпиакосом» и «Марселем» стал вторым, набрав 13 очков в шести матчах, выиграв четыре раза при одной ничей и фиаско.

После победы над итальянским коллективом, «драконы» успели вылетить из Кубка Португалии, проиграв по сумме двух игр «Браге» (2:3 и 1:1), а также набрать семь баллов в рамках чемпионата страны.

В этих встречах первенства «сине-белые» расписали домашнюю мировую с лидирующим «Спортингом» (0:0), а также на выезде добились викторий над «Маритиму» (2:1) и «Жил Висенте» (2:0).

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Порту» в данный момент идет вторым, сильно отставая от первой строки, а третью позицию опережает на два балла, но сыграв на игру больше.

На евроарене эти клубы провели между собой пять игр, где преимущество находится на стороне итальянцев, которые выиграли три встречи при одном ничейном результате и поражении, разница мячей 7:3 в пользу «Юве».

«Ювентус» — «Порту». Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.48, победа «Порту» — 3.20, ничья — 3.75.

Проход: «Ювентуса» — 1.63; «Порту» — 2.73.

Прогнозируем, что на своем поле туринцы отыграют негативный гандикап первого матча и пройдут в следующую стадию турнира. Наша ставка на этот поединок — победа «Ювентуса» с форой (-1,5).