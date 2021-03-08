ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски оформил хет-трик«Бавария» и Левандовски проявили чемпионскую реакцию «Ростов» — «Сочи»Желание есть, но умения не хватило. «Ростов» и «Сочи» голов не забили Маркус РашфордАПЛ. Манкунианское дерби, «Челси» принимает «Эвертон»
  • 20:12
    • «Атлетико» упустил победу в дерби с «Реалом»
  • 18:56
    • «Ливерпуль» потерпел шестое домашнее поражение подряд
  • 18:17
    • Мозес и Промес в старте на матч с «Краснодаром»
  • 18:16
    • Клебо выиграл лыжный марафон на ЧМ, но был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым
  • 20:33
    • «Локомотив» одержал третью победу в серии с «Йокеритом»
  • 19:51
    • Рублев стал победителем турнира в Роттердаме
  • 19:31
    • «Спартак» потерпел третье поражение в серии с ЦСКА
    Все новости спорта

    Победу добудут хозяева и обе команды забьют

    АЕК — «Аполлон Смирнис». Прогноз и ставка (к. 2.94) на футбол, чемпионат Греции, 8 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АЕК Афины
    Прогноз и ставки на АЕК — «Аполлон Смирнис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамиан Шиманьский
    В понедельник, 8 марта, в Афинах на Олимпийском стадионе Спирос Луис АЕК сыграет с «Аполлон Смирнис» в 25-м туре греческой Суперлиги. Встреча начнется в 20:30 по мск. АЕК — «Аполлон Смирнис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    АЕК

    АЕК уже решил вопрос своего попадания в первую шестерку, которая разыграет медали первенства. Сейчас он идет на четвертом месте, имея на своем счету 45 набранных очков, отставая на два пункта от второй строки.

    «Двуглавые орлы» не могут выиграть в трех своих последних встеречах. Несколько дней назад они уступили в первом четвертьфинальном матче Кубке Греции на выезде «Волосу» со счетом 0:1.

    Перед этим афинский коллектив дважды сыграл вничью в чемпионате — дома с «Астерасом» (2:2) и в гостях с «Панатинаикосом» (1:1). Отметим, что за последние семь игр первенства он победил лишь в двух случаях, а также дважды проиграл и три раза расписал мировые.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в текущем чемпионате страны АЕК набрал меньше очков, чем на выезде (19 против 26). Он выиграл пять поединков, четырежды делил очки с оппонентами и трижды уступал, разница мячей — 19:15.

    «Аполлон Смирнис»

    «Аполлон Смирнис» уже не имеет шансов попасть в первую шестерку чемпионата. Сейчас он идет десятым с 25 очками и будет бороться за сохранение прописки в элите.

    В минувшем туре «сине-белые» на своей арене обыграли соседа по турнирке ОФИ со счетом 2:1, а перед этим поочередно проиграли дома 0:1 «Ламии» и 0:2 на выезде «Волосу».

  • Больше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова
  • Коллеги, друзья и спортивные журналисты делятся воспоминания об одном из ярчайших мастеров микрофона
  • 03/03/2021

    • В гостях в текущем первенстве «Аполлон» добыл больше баллов, чем дома (15 против 10). «Бригада» выиграла четыре матча при трех ничьих и пяти поражениях, разница мячей — 11:12.

    В текущем сезоне эти команды играли между собой уже три раза. В двух встречах победы добился АЕК (4:3 и 2:0), а раз выиграл «Аполлон» (2:1).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу АЕКа предлагают — 1.37.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Аполлона» дают — 8.90, ничья оценена — в 4.90.

    На своей арене АЕК выиграл у «Аполлона» семь из восьми последних встреч, в половине из них не сохранив свои ворота на замке. Прогнозируем, что и на этот раз выиграют хозяева и забьют оба коллектива.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Сампдория — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арминия — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мальорка — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  18.41
  • Суперэкспресс 6-7 марта
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Команда Дюранта — команда Джеймса
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Н'Голо Канте и Бруну Фернандеш
  • «Челси» и «МЮ» не забили, но унылые «нули» разбавил скандал
    • 16:11 01/03/2021
    Прогноз и ставка на матч АЕК — «Аполлон Смирнис» 08.03.2021 в 20:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.94.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры