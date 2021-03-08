В понедельник, 8 марта, в Афинах на Олимпийском стадионе Спирос Луис АЕК сыграет с «Аполлон Смирнис» в 25-м туре греческой Суперлиги. Встреча начнется в 20:30 по мск. АЕК — «Аполлон Смирнис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК

АЕК уже решил вопрос своего попадания в первую шестерку, которая разыграет медали первенства. Сейчас он идет на четвертом месте, имея на своем счету 45 набранных очков, отставая на два пункта от второй строки.

«Двуглавые орлы» не могут выиграть в трех своих последних встеречах. Несколько дней назад они уступили в первом четвертьфинальном матче Кубке Греции на выезде «Волосу» со счетом 0:1.

Перед этим афинский коллектив дважды сыграл вничью в чемпионате — дома с «Астерасом» (2:2) и в гостях с «Панатинаикосом» (1:1). Отметим, что за последние семь игр первенства он победил лишь в двух случаях, а также дважды проиграл и три раза расписал мировые.

Все прогнозы на футбол

На своем поле в текущем чемпионате страны АЕК набрал меньше очков, чем на выезде (19 против 26). Он выиграл пять поединков, четырежды делил очки с оппонентами и трижды уступал, разница мячей — 19:15.

«Аполлон Смирнис»

«Аполлон Смирнис» уже не имеет шансов попасть в первую шестерку чемпионата. Сейчас он идет десятым с 25 очками и будет бороться за сохранение прописки в элите.

В минувшем туре «сине-белые» на своей арене обыграли соседа по турнирке ОФИ со счетом 2:1, а перед этим поочередно проиграли дома 0:1 «Ламии» и 0:2 на выезде «Волосу».

В гостях в текущем первенстве «Аполлон» добыл больше баллов, чем дома (15 против 10). «Бригада» выиграла четыре матча при трех ничьих и пяти поражениях, разница мячей — 11:12.

В текущем сезоне эти команды играли между собой уже три раза. В двух встречах победы добился АЕК (4:3 и 2:0), а раз выиграл «Аполлон» (2:1).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу АЕКа предлагают — 1.37.

На викторию «Аполлона» дают — 8.90, ничья оценена — в 4.90.

На своей арене АЕК выиграл у «Аполлона» семь из восьми последних встреч, в половине из них не сохранив свои ворота на замке. Прогнозируем, что и на этот раз выиграют хозяева и забьют оба коллектива.