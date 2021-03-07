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    Оторвется ли «Фиорентина» от зоны вылета?

    «Фиорентина» — «Парма». Прогноз, ставка (к. 2.90) на чемпионат Италии по футболу 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Парма»
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    «Фиорентина» идет на 14 месте
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Пармой» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 марта во Флоренции, начало — в 17:00 мск. «Фиорентина» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Марта 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 17:00 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.25
  • Ставка!
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    «Фиорентина»

    После 25 сыгранных туров «Фиорентина» с 25 набранными очками еще с тремя командами делит 14 место в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на пять баллов от зоны вылета.

    К данному поединку «Фиалки» подходят после гостевого поражения от «Ромы» со счетом 1:2, а игровым днем ранее они на выезде потерпели поражение от «Удинезе».

    Перед этим «Скуадра Виола» на своей арене разгромила «Специю» со счетом 3:0.

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    Эта виктория стала для коллектива из Флоренции только второй за предыдущие семь встреч и шестой за весь чемпионат. Еще в этом отрезке в первенстве он четыре раза уступал и одну игру свел вничью.

    «Парма»

    «Парма» последний раз побеждала в конце ноября прошлого года. Январь 2021 тогда еще подопечные Фабио Ливерани закрыли двумя поражениями со счетом 0:2 — от «Сампдории» дома и от «Наполи» в гостях.

    Февраль «крестоносцы» начали крупным домашним поражением от «Болоньи» (0:3), после чего на выезде проиграли «Вероне» (1:2).

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    • В двух последующих матчах «Парма» сыграла вничью 2:2, упустив победу сначала над «Удинезе» дома, а потом над «Специей» на выезде.

    В прошлом туре «джаллоблу» проиграли дома «Интеру» (1:2). После 25 туров Серии А «Парма» с 15 очками на 19-м месте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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