«Атлетико»
«Матрасники» начали февраль упустив домашнюю победу над «Сельтой» (2:2), после чего на выезде одолели «Гранаду» (2:1).
Затем «Атлетико» провел два матча с «Леванте». В перенесенной гостей встрече 2-го тура подопечные Симеоне сыграли вничью 1:1, а домашний матч проиграли — 0:2.
В последних матчах мадридцы дома проиграли «Челси» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а потом на выезде победили «Вильярреал» (2:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
После 24 туров Примеры «Атлетико» с 58 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 47-16, Луис Суарес забил 16 голов.
«Реал»
Для «сливочных» февраль вышел более удачным. Начали они месяц волевой гостевой победой над «Уэской» (2:1) и домашней викторией в матче с «Хетафе» (2:0).
Затем «Реал» продлил победную серию домашним успехом в матче с «Валенсией» (2:0) и выездной победой над «Вальядолидом» (1:0).
В последних матчах подопечным Зидана удалось на выезде дожать игравшую в меньшинстве «Аталанту» (1:0) в ЛЧ, а в домашнем матче Примеры с «Реал Сосьедадом» они едва спаслись — 1:1.
После 24 туров «Реал» с 53 очками на 3 месте. Разница мячей 43-20, 12 голов забил Бензема, который может не сыграть из-за травмы. Матч пропустят Азар, Карвахаль и Марсело.
Прогноз на «Атлетико» — «Реал»
На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Реала» — 2.85.
В первом круге «Реал» победил дома 2:0. В прошлом сезоне «Атлетико» дома сыграл 0:0, на выезде уступил 0:1, а в финале Суперкубка Испании проиграл по пенальти — 0:0 (1:4).
«Реал» в 5 последних гостевых матчах с «Атлетико» дважды победил и дважды сыграл вничью, тем не менее, прогнозируем что «Атлетико» не проиграет.
Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют — нет» за 1.65.