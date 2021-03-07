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    Кто победит в мадридском дерби?

    «Атлетико» — «Реал Мадрид». Прогноз (к. 2.42) на футбол, Ла Лига, 7 марта 2021 года

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    Диего Симеоне
    В рамках 25-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле с «Реалом». Матч пройдет 7 марта, начало — в 18:15 мск. «Атлетико» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Марта 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 18:15 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.15
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    «Атлетико»

    «Матрасники» начали февраль упустив домашнюю победу над «Сельтой» (2:2), после чего на выезде одолели «Гранаду» (2:1).

    Затем «Атлетико» провел два матча с «Леванте». В перенесенной гостей встрече 2-го тура подопечные Симеоне сыграли вничью 1:1, а домашний матч проиграли — 0:2.

    В последних матчах мадридцы дома проиграли «Челси» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а потом на выезде победили «Вильярреал» (2:0).

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    После 24 туров Примеры «Атлетико» с 58 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 47-16, Луис Суарес забил 16 голов.

    «Реал»

    Для «сливочных» февраль вышел более удачным. Начали они месяц волевой гостевой победой над «Уэской» (2:1) и домашней викторией в матче с «Хетафе» (2:0).

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    • Затем «Реал» продлил победную серию домашним успехом в матче с «Валенсией» (2:0) и выездной победой над «Вальядолидом» (1:0).

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  • 02/03/2021

    • В последних матчах подопечным Зидана удалось на выезде дожать игравшую в меньшинстве «Аталанту» (1:0) в ЛЧ, а в домашнем матче Примеры с «Реал Сосьедадом» они едва спаслись — 1:1.

    После 24 туров «Реал» с 53 очками на 3 месте. Разница мячей 43-20, 12 голов забил Бензема, который может не сыграть из-за травмы. Матч пропустят Азар, Карвахаль и Марсело.

    Прогноз на «Атлетико» — «Реал»

    На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Реала» — 2.85.

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    В первом круге «Реал» победил дома 2:0. В прошлом сезоне «Атлетико» дома сыграл 0:0, на выезде уступил 0:1, а в финале Суперкубка Испании проиграл по пенальти — 0:0 (1:4).

    «Реал» в 5 последних гостевых матчах с «Атлетико» дважды победил и дважды сыграл вничью, тем не менее, прогнозируем что «Атлетико» не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют — нет» за 1.65.

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