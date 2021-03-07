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    «Атлетик» воспользуется проблемами «Гранады»?

    «Атлетик» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, Примера, 7 марта 2021 года

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    Рауль Гарсия
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 марта, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Марта 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    «Атлетик» в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Сейчас команда занимает 10 место, имея в своем активе 30 очков.

    «Атлетик» атакует не особо результативно, забив лишь 34 мяча в 24 матчах. При этом оборона действует относительно надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 28 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче «Атлетик» добыл один пункт. На выезде команда сыграла вничью с таким же середняком «Леванте» (1:1).

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    Поединки с «Гранадой» для басков проходят откровенно неудачно. Более того, в трех последних матчах команда из Бильбао неизменно проигрывала.

    «Гранада»

    «Гранада» проводит вполне приличный сезон. Привычной борьбы за выживание нет, что уже отлично, а текущая 8 позиция может расцениваться, как явный прорыв.

    В минувшем туре команда дома разжилась тремя очками. «Гранада» в родных стенах обыграла «Эльче» со счетом 2:1.

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    • Притом, что «Гранада» не так много забивает (31 гол), оборона команды частенько допускает результативные ошибки. Все-таки 42 пропущенных мяча в 25 матчах — многовато.

    Вистов команде прибавил и выход в 1/8 финала Лиги Европы. Причем «Гранада» сотворила настоящую сенсацию, выбив из турнира одного из его фаворитов «Наполи».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 1.61, на ничью за 4.14, а на «Гранаду» — за 5.91

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    Хозяева не проигрывают уже больше месяца, однако басков настиг какой-то ничейный синдром.

    Тылы «Гранады» не отличаются надежностью, так что и в этом матче наверняка дадут сбой.

    Баски давненько не побеждали, к тому же соперник имеет проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» с коэффициентом 1.61

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