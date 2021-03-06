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    Оступятся ли «быки» во Фрайбурге?

    «Фрайбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Германии, 6 марта 2021 года

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    Юссуф Поульсен
    6 марта в 24-м туре первой немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Марта 2021 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.95
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» с 34 набранными очками на данный момент находится на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая всего три балла шестой еврокубковой позиции.

    В минувшем туре чемпионата «бразильцы из Брайсгау» на выезде смогли переиграть «Байер» со счетом 2:1. Эта виктория стала для них второй за последние четыре встречи. 6 феврали они с таким же результатом дома одолели «Боруссию» Д.

    Между этими играми «красно-черные» заработали лишь балл в двух проведенных поединках, сыграв вничью в Бремене с «Вердером» (0:0). Еще в этот период они проиграли на своем поле берлинскому «Униону» — 0:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В родных стенах «Фрайбург» набрал 19 баллов из 34. Коллектив Штрайха пять раз победил, четыре раза сыграл вничью и трижды был повержен, разница мячей составляет 24:17.

    «РБ Лейпциг»

    У «РБ Лейпциг» на счету 50 баллов, с которыми он разместился на второй строке в турнирной таблице немецкого первенства, отставая на два пункта от первой «Баварии».

    В рамках Бундеслиги «быки» вышли победителями из своих последних пяти встреч, в трех из которых они выиграли без пропущенных мячей, а забить смогли в каждой игре не менее двух мячей.

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  • 03/03/2021

    • В минувшем туре чемпионата страны «красно-белые» на своем поле переиграли гладбахскую «Боруссию» со счетом 3:2, а несколько дней тому назад одолели в четвертьфинале Кубка Германии дома «Вольфсбург» — 2:0.

    На выезде в текущем розыгрыше Бундеслиги «Лейпциг» набрал 19 баллов из 50. Команда выиграла пять раз при четырех ничьих и двух фиаско, разница забитых и пропущенных — 19:11.

    В первом круге «быки» победили дома 3:0, а в минувшем сезоне «Фрайбург» в играх с ними набрал четыре очка, выиграв 2:1 дома и сыграв 1:1 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Фрайбурга» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.12.

    Вполне возможно, что в родных стенах «Фрайбург» сможет отобрать очки у одного из лидеров первенства. Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х.

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