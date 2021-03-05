В пятницу, 5 марта, в рамках 22-го тура португальской Примейры «Спортинг» в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» сыграет с «Санта-Кларой». Начало игры — 23:45 по мск. «Спортинг» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

«Спортинг» уверенно лидирует в португальском первенстве. «Зелено-белые» имеют на своем счету 55 очков и опережают ближайшего преследователя на девять баллов.

За 21 проведенную встречу лиссабонский коллектив 17 раз уходил с поля победителем и четыре раза расписал мировые, забил за все это время 42 гола, а пропустил только десять пробоин.

В своей последней сыгранной игре «львы» сыграли вничью на выезде с «Порту» (0:0) в рамках Примейры. Этим результатом они прервали свою 8-матчевую победную серию, в которой было пропущено только два мяча.

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В родных стенах в текущем португальском первенстве «Спортинг» выиграл восемь встреч и дважды поделил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных составляет 20:5.

«Санта-Клара»

С 28 набранными пунктами «Санта-Клара» разместилась на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая аж на десять баллов от пятой еврокубковой позиции.

За всю турнирную дистанцию клуб из города Понта-Делгада добыл восемь викторий, четыре раза делил очки со своими оппонентами и девять раз был поверженным, забито и пропущено по 23 мяча.

В минувшем туре первенства азорцы на своем поле разгромили «Пасуш» со счетом 3:0, а перед этим они по 0:1 уступили в гостях «Жил Висенте» и дома «Браге», а еще ранее не проигрывали в четырех встречах подряд.

Вне родных стен «Санта-Клара» выступает лучше, чем дома, набрав 17 очков из 28. Она выиграла пять игр, четырежды терпела фиаско и дважды сыграла вничью, разница мячей — 13:12.

«Спортинг» выиграл у «Санта-Клары» в последних восьми встречах, в первом круге «львы» победили со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.47.

На викторию «Санта-Клары» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.40.

Учитывая надежную игру «львов» в обороне на своей арене, прогнозируем в этой игре викторию хозяев без пропущенных мячей. Наша ставка на этот поединок — «Спортинг» победит и не пропустит.