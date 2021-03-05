ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» впервые в сезоне выиграл четыре матча подрядНХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Бостона», «Вегас» разгромил «Миннесоту», «Торонто» забросил шесть шайб «Эдмонтону» Юрий РозановБольше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова Дэвид МойесСюрпризы сезона. Пять команд, которые неожиданно выстрелили в топ-лигах Европы
  • 12:25
    • Овечкин — первая звезда матча с «Бостоном»
  • 08:56
    • «Филадельфия» обыграла «Юту», «Бруклин» победил «Хьюстон», Харден оформил трипл-дабл, «Лейкерс» уступили «Сакраменто»
  • 01:54
    • «Барселона» разгромила «Севилью» и вышла в финал Кубка Испании
  • 01:41
    • «МЮ» и «Кристал Пэлас» разошлись миром
  • 01:21
    • ПСЖ обыграл «Бордо», «Марсель» уступил «Лиллю»
  • 01:09
    • «Милан» и «Удинезе» сыграли вничью
  • 00:57
    • Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне», «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Роме»
    Все новости спорта

    «Львы» еще приблизят свое чемпионство

    «Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз и ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Португалии, 5 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Санта-Клара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спортинг»
    В пятницу, 5 марта, в рамках 22-го тура португальской Примейры «Спортинг» в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» сыграет с «Санта-Кларой». Начало игры — 23:45 по мск. «Спортинг» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спортинг»

    «Спортинг» уверенно лидирует в португальском первенстве. «Зелено-белые» имеют на своем счету 55 очков и опережают ближайшего преследователя на девять баллов.

    За 21 проведенную встречу лиссабонский коллектив 17 раз уходил с поля победителем и четыре раза расписал мировые, забил за все это время 42 гола, а пропустил только десять пробоин.

    В своей последней сыгранной игре «львы» сыграли вничью на выезде с «Порту» (0:0) в рамках Примейры. Этим результатом они прервали свою 8-матчевую победную серию, в которой было пропущено только два мяча.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем португальском первенстве «Спортинг» выиграл восемь встреч и дважды поделил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных составляет 20:5.

    «Санта-Клара»

    С 28 набранными пунктами «Санта-Клара» разместилась на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая аж на десять баллов от пятой еврокубковой позиции.

    За всю турнирную дистанцию клуб из города Понта-Делгада добыл восемь викторий, четыре раза делил очки со своими оппонентами и девять раз был поверженным, забито и пропущено по 23 мяча.

  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
  • Удержит ли «Реал» защитника, переберется ли норвежский бомбардир в «Челси», сменит ли ветеран «Ман Сити» клуб и другие трансферные новости последних дней
  • 01/03/2021

    • В минувшем туре первенства азорцы на своем поле разгромили «Пасуш» со счетом 3:0, а перед этим они по 0:1 уступили в гостях «Жил Висенте» и дома «Браге», а еще ранее не проигрывали в четырех встречах подряд.

    Вне родных стен «Санта-Клара» выступает лучше, чем дома, набрав 17 очков из 28. Она выиграла пять игр, четырежды терпела фиаско и дважды сыграла вничью, разница мячей — 13:12.

    «Спортинг» выиграл у «Санта-Клары» в последних восьми встречах, в первом круге «львы» победили со счетом 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.47.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На викторию «Санта-Клары» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.40.

    Учитывая надежную игру «львов» в обороне на своей арене, прогнозируем в этой игре викторию хозяев без пропущенных мячей. Наша ставка на этот поединок — «Спортинг» победит и не пропустит.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фенербахче — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Парма — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.15
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Санта-Клара» 05.03.2021 в 23:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.18.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры