В перенесенном матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» будет принимать «Челси». Матч пройдет 4 марта на «Энфилде». Начало — в 23:15 мск. «Ливерпуль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Начало февраля мерсисайдцам не удалось — они уступили с минимальным счетом «Брайтону» (0:1), а потом по всем статьям проиграли «Ман Сити» (0:4).

Продлилась неудачная серия проигрышем «Лестеру» (1:3) на выезде. Затем «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» (2:0) в гостях.

Но в АПЛ серия поражений продлилась домашним фиаско в матче с «Эвертоном» (0:2). Лишь в последнем матче «Ливерпуль» обыграл на выезде «Шеффилд» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

После 26 туров «Ливерпуль» с 43 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 47-34, 17 голов забил Мохамед Салах, еще 7 — Садио Мане, 6 у Фирмино.

«Челси»

При Томасе Тухеле «синие» пока не проигрывают. В начале февраля они на выезде обыграли «Шеффилд» (2:1) в АПЛ и выбили «Барнсли» из Кубка Англии — 1:0.

Затем, вернувшись домой, «Челси» одолел «Ньюкасл» (2:0), а вот в выездном матче с «Саутгемптоном» победу добыть не удалось — 1:1.

В последних матчах лондонцы обыграли «Атлетико» (1:0) в гостевом матче Лиги чемпионов, а вот домашний матч с «МЮ» в рамках АПЛ завершился без забитых мячей.

После 26 туров «Ливерпуль» с 44 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 41-25, Тэмми Абрахам забил шесть голов.

Прогноз на «Ливерпуль» — «Челси»

На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Челси» — 3.15.

В первом круге «Ливерпуль» победил в гостях 2:0. В прошлом сезоне мерсисайдцы дважды победили «Челси» в АПЛ (2:1 в гостях и 5:2 дома) и проиграли в Кубке Англии (0:2 на выезде).

«Челси» дважды проиграл и раз победил в 5 последних выездах на «Энфилд». Прогнозируем что «Ливерпуль» не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.65.