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    Прервет ли «Ливерпуль» беспроигрышную серию Тухеля?

    «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз, и ставка (к. 1.97) на футбольный матч АПЛ 4 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Челси»
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    Томас Тухель
    В перенесенном матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» будет принимать «Челси». Матч пройдет 4 марта на «Энфилде». Начало — в 23:15 мск. «Ливерпуль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2021 года
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  • X
  • 3.65
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    «Ливерпуль»

    Начало февраля мерсисайдцам не удалось — они уступили с минимальным счетом «Брайтону» (0:1), а потом по всем статьям проиграли «Ман Сити» (0:4).

    Продлилась неудачная серия проигрышем «Лестеру» (1:3) на выезде. Затем «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» (2:0) в гостях.

    Но в АПЛ серия поражений продлилась домашним фиаско в матче с «Эвертоном» (0:2). Лишь в последнем матче «Ливерпуль» обыграл на выезде «Шеффилд» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 26 туров «Ливерпуль» с 43 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 47-34, 17 голов забил Мохамед Салах, еще 7 — Садио Мане, 6 у Фирмино.

    «Челси»

    При Томасе Тухеле «синие» пока не проигрывают. В начале февраля они на выезде обыграли «Шеффилд» (2:1) в АПЛ и выбили «Барнсли» из Кубка Англии — 1:0.

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    • Затем, вернувшись домой, «Челси» одолел «Ньюкасл» (2:0), а вот в выездном матче с «Саутгемптоном» победу добыть не удалось — 1:1.

    В последних матчах лондонцы обыграли «Атлетико» (1:0) в гостевом матче Лиги чемпионов, а вот домашний матч с «МЮ» в рамках АПЛ завершился без забитых мячей.

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    • После 26 туров «Ливерпуль» с 44 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 41-25, Тэмми Абрахам забил шесть голов.

    Прогноз на «Ливерпуль» — «Челси»

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Челси» — 3.15.

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    В первом круге «Ливерпуль» победил в гостях 2:0. В прошлом сезоне мерсисайдцы дважды победили «Челси» в АПЛ (2:1 в гостях и 5:2 дома) и проиграли в Кубке Англии (0:2 на выезде).

    «Челси» дважды проиграл и раз победил в 5 последних выездах на «Энфилд». Прогнозируем что «Ливерпуль» не проиграет.

    Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.65.

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