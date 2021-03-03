«Лестер» сыграет на выезде с «Бернли» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 21:00 мск. «Бернли» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» после 26-ти сыгранных туров занимает в таблице АПЛ 15-е место, опережая всего лишь на пять очков идущего 18-м «Фулхэм».

В минувшее воскресенье команда Шона Дайча прервала серию из четырех матчей без побед. «Бернли» с треском проиграл в Лондоне «Тоттенхэму» — 0:4. Один из тех случаев, когда план середняка полностью провалился. «Бернли» попал под ураганные атаки «Тоттенхэма».

Перед этим же «Бернли» сыграл вничью с «Брайтоном», «Фулхэмом» и «Вест Бромвичем», а также одержал гостевую победу над «Кристал Пэлас».

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«Бернли» в 26-ти матчах забил лишь 18 мячей. Хуже по этому показателю только «Шеффилд Юнайтед» (15).

«Лестер»

Тем временем «Лестер» по-прежнему находится на третьей строчке. Но результат мог быть и лучше, если бы команда Брендана Роджерса в прошлом туре не проиграла дома «Арсеналу» (1:3). В случае победы «лисы» могли выйти на второе место. Но «Лестеру» совершенно не удалась игра с «канонирами».

Прошлая неделя стала для «Лестера» абсолютно провальной. Помимо поражения от «Арсенала», был еще и неудачный матч против пражской «Славии». «Лестер» проиграл чехам на своем поле и сенсационно вылетел из турнира.

Но говорить об игровом кризисе, пожалуй, пока рано. Все-таки в феврале у «Лестера» был и ряд очень хороших матчей. Например, победы над «Ливерпулем» и «Астон Виллой», а также ничья с «Вулверхэмптоном».

Беспроигрышная гостевая серия «Лестера» в АПЛ составляет уже восемь матчей (пять побед и три ничьи).

Прогноз и ставка на «Бернли» — «Лестер»

На «Бернли» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Лестера» — за 2.10.

«Бернли» очень сильно сопротивляется на своем поле, но в данном случае акцент нужно делать не на этом. «Лестер» после двух неудачных матчей тоже будет предельно мотивирован.

Скорее всего, гости выиграют. Вряд ли с крупным счетом, но парочку мячей «Лестер» точно забьет.

Ставка - победа «Лестера» за 2.10.

И также можно рассмотреть ставку на тотал «Лестера» больше 1,5 за 2.15.