«Рединг»
«Рединг» в нынешнем сезоне борется за выход в АПЛ. Сейчас команда занимает 5 место, имея в своем активе 54 очков.
Команда атакует откровенно неубедительно — лишь 45 голов в 33 матчах. При этом оборона «ройялс» надежностью не отличается — 37 пропущенных мячей.
В предыдущем своем матче «Рединг» добился минимальной победы. На выезде был повержен «Ротерхэм». Причем до того команда дважды подряд проигрывала.
Поединки против «Блэкберна» для команды складываются с переменным успехом. Из 5 последних свиданий «Рединг» победил в двух при двух поражениях.
«Блэкберн»
«Блэкберн» в минувшем туре Чемпионшип не смог победить. Дома «бродягам» не удалось переиграть «Ковентри» (1:1).
Сейчас команда занимает 15 место в турнирной таблице с 40 очками в активе. Правда, атака «Блэкберна» смотрится достаточно грозно, в 32 матчах забив 46 мячей.
А вот пропускает «Блэкберн» многовато. 38 мячей в 32 матчах — вроде бы, не провал, но с такими показателями рассчитывать на подъем выше будет крайне затруднительно.
«Бродяги» в нынешнем сезоне уже ни на что существенное не претендуют. И за плей-офф побороться вряд ли выйдет, но и вылет команде не грозит даже в первом приближении.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рединг» за 2.46, на ничью за 3.24, а на «Блэкберн» — за 2.97
«Рединг» борется за выход в АПЛ, так что явно намерен добыть дома победу.
«Блэкберн» силен в атаке, вот и в этом матче наверняка реализует один из своих шансов.
Обе команды не лучшим образом обороняются, так что хотя бы кто-то наверняка совершит результативную ошибку. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68