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    «Рединг» с «Блэкберном» оформят быстрый гол?

    «Рединг» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Чемпионшип, 2 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Блэкберн»
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    Джо Ротуэлл
    «Рединг» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках 34 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 23:00 мск. «Рединг» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Марта 2021 года
    Рединг
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    •  Рединг 23:00 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Рединг»

    «Рединг» в нынешнем сезоне борется за выход в АПЛ. Сейчас команда занимает 5 место, имея в своем активе 54 очков.

    Команда атакует откровенно неубедительно — лишь 45 голов в 33 матчах. При этом оборона «ройялс» надежностью не отличается — 37 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче «Рединг» добился минимальной победы. На выезде был повержен «Ротерхэм». Причем до того команда дважды подряд проигрывала.

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    Поединки против «Блэкберна» для команды складываются с переменным успехом. Из 5 последних свиданий «Рединг» победил в двух при двух поражениях.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» в минувшем туре Чемпионшип не смог победить. Дома «бродягам» не удалось переиграть «Ковентри» (1:1).

    Сейчас команда занимает 15 место в турнирной таблице с 40 очками в активе. Правда, атака «Блэкберна» смотрится достаточно грозно, в 32 матчах забив 46 мячей.

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    • А вот пропускает «Блэкберн» многовато. 38 мячей в 32 матчах — вроде бы, не провал, но с такими показателями рассчитывать на подъем выше будет крайне затруднительно.

    «Бродяги» в нынешнем сезоне уже ни на что существенное не претендуют. И за плей-офф побороться вряд ли выйдет, но и вылет команде не грозит даже в первом приближении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рединг» за 2.46, на ничью за 3.24, а на «Блэкберн» — за 2.97

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    «Рединг» борется за выход в АПЛ, так что явно намерен добыть дома победу.

    «Блэкберн» силен в атаке, вот и в этом матче наверняка реализует один из своих шансов.

    Обе команды не лучшим образом обороняются, так что хотя бы кто-то наверняка совершит результативную ошибку. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68

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