Матч «Удинезе» — «Фиорентина» пройдет в 24 туре итальянской Серии А. Поединок пройдет на стадионе «Дача Арена». Начало в 17:00 мск. «Удинезе» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» в позапрошлом туре Серии А выступила не лучшим образом. Фриульцы на выезде были жестоко биты «Ромой» (3:0).

В предыдущем поединке чемпионата Италии «Зебры» разошлись миром на выезде с «Пармой» (2:2).

Сейчас удинцы находятся на 13 месте. Сейчас в активе у «Удинезе» 25 набранных очков с отрывом от зоны вылета в 10 пунктов.

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«Удинезе» атакует не особо результативно — 25 мячей. Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 33 пропущенных мячей в 23 поединках.

«Фиорентина»

Для «Фиорентины» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 14 место едва ли может устраивать клуб.

В позапрошлом туре команда на выезде уступила «Сампдории» (2:1). Но в предыдущем поединке чемпионата серия из трех матчей без побед завершилась разгромом «Специи» (3:0).

«Скуадра Виола» атакует откровенно слабо (25 мячей). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 35 голов в 23 встречах.

В случае победы флорентийцы могут подняться сразу на 11 место, но помимо победы в грядущей игре также нужны осечки вышестоящих «Болоньи» и «Дженоа».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.