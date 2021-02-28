«Удинезе»
«Удинезе» в позапрошлом туре Серии А выступила не лучшим образом. Фриульцы на выезде были жестоко биты «Ромой» (3:0).
В предыдущем поединке чемпионата Италии «Зебры» разошлись миром на выезде с «Пармой» (2:2).
Сейчас удинцы находятся на 13 месте. Сейчас в активе у «Удинезе» 25 набранных очков с отрывом от зоны вылета в 10 пунктов.
«Удинезе» атакует не особо результативно — 25 мячей. Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 33 пропущенных мячей в 23 поединках.
«Фиорентина»
Для «Фиорентины» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 14 место едва ли может устраивать клуб.
В позапрошлом туре команда на выезде уступила «Сампдории» (2:1). Но в предыдущем поединке чемпионата серия из трех матчей без побед завершилась разгромом «Специи» (3:0).
«Скуадра Виола» атакует откровенно слабо (25 мячей). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 35 голов в 23 встречах.
В случае победы флорентийцы могут подняться сразу на 11 место, но помимо победы в грядущей игре также нужны осечки вышестоящих «Болоньи» и «Дженоа».
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.