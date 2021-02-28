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    Обойдет ли «Фиорентина» «Удинезе»?

    «Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Серии А 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Фиорентина»
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    «Фиорентина» идет на 14 месте
    Матч «Удинезе» — «Фиорентина» пройдет в 24 туре итальянской Серии А. Поединок пройдет на стадионе «Дача Арена». Начало в 17:00 мск. «Удинезе» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Удинезе»

    «Удинезе» в позапрошлом туре Серии А выступила не лучшим образом. Фриульцы на выезде были жестоко биты «Ромой» (3:0).

    В предыдущем поединке чемпионата Италии «Зебры» разошлись миром на выезде с «Пармой» (2:2).

    Сейчас удинцы находятся на 13 месте. Сейчас в активе у «Удинезе» 25 набранных очков с отрывом от зоны вылета в 10 пунктов.

    Все прогнозы на Серию А

    «Удинезе» атакует не особо результативно — 25 мячей. Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 33 пропущенных мячей в 23 поединках.

    «Фиорентина»

    Для «Фиорентины» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 14 место едва ли может устраивать клуб.

    В позапрошлом туре команда на выезде уступила «Сампдории» (2:1). Но в предыдущем поединке чемпионата серия из трех матчей без побед завершилась разгромом «Специи» (3:0).

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  • 22/02/2021

    • «Скуадра Виола» атакует откровенно слабо (25 мячей). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 35 голов в 23 встречах.

    В случае победы флорентийцы могут подняться сразу на 11 место, но помимо победы в грядущей игре также нужны осечки вышестоящих «Болоньи» и «Дженоа».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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