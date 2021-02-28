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    Продолжит ли «Рома» неудачную серию «Милана»?

    «Рома» — «Милан». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Серии А 28 февраля 2021 года

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    «Милан» не выигрывает четыре матча
    Матч «Рома» — «Милан» состоится в 24 туре итальянской Серии А. Поединок пройдет на стадионе «Олимпико». Начало в 22:45 мск. «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Февраля 2021 года
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    «Рома»

    Команда в минувшем туре Серии А не смогла переиграть на выезде «Беневенто» (0:0). Ранее «Рома» добыла крупную викторию против «Удинезе» (3:0).

    Сейчас клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 44 очками в активе. Правда, атака «Волков» смотрится по-прежнему мощно: забито 47 мячей в 23 матчах.

    Посреди недели «джаллоросси» оформили путевку в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв «Брагу» со счетом 3:1 после победы 2:0.

    Все прогнозы на Серию А

    В семи предыдущих поединках во всех турнирах римляне потерпели одно поражение. В четырех прошлых матчах они и вовсе ни разу не проиграли при трех победах.

    «Милан»

    «Милан» в нынешнем сезоне претендует на чемпионский титул. Правда, сейчас команда опустилась на 2 место, имея в своем активе 49 очков.

    Команда атакует относительно результативно — 45 голов в 23 матчах. При этом оборона «Милана» действует не столь надежно, дав сбой уже 28 раз.

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    • В предыдущем своем матче «россонери» проиграли. Причем поражение получилось обидным вдвойне, ведь 0:3 от земляков из «Интера» тянут на провал, плюс оппонент еще и оторвался в турнирной таблице.

    Посреди недели клуб добыл путевку в 1/8 финала Лиги Европы после домашней ничьей с «Црвеной Звездой» (1:1). Тем самым в четырех матчах он не знает побед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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