Матч «Рома» — «Милан» состоится в 24 туре итальянской Серии А. Поединок пройдет на стадионе «Олимпико». Начало в 22:45 мск. «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Команда в минувшем туре Серии А не смогла переиграть на выезде «Беневенто» (0:0). Ранее «Рома» добыла крупную викторию против «Удинезе» (3:0).

Сейчас клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 44 очками в активе. Правда, атака «Волков» смотрится по-прежнему мощно: забито 47 мячей в 23 матчах.

Посреди недели «джаллоросси» оформили путевку в 1/8 финала Лиги Европы, переиграв «Брагу» со счетом 3:1 после победы 2:0.

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В семи предыдущих поединках во всех турнирах римляне потерпели одно поражение. В четырех прошлых матчах они и вовсе ни разу не проиграли при трех победах.

«Милан»

«Милан» в нынешнем сезоне претендует на чемпионский титул. Правда, сейчас команда опустилась на 2 место, имея в своем активе 49 очков.

Команда атакует относительно результативно — 45 голов в 23 матчах. При этом оборона «Милана» действует не столь надежно, дав сбой уже 28 раз.

В предыдущем своем матче «россонери» проиграли. Причем поражение получилось обидным вдвойне, ведь 0:3 от земляков из «Интера» тянут на провал, плюс оппонент еще и оторвался в турнирной таблице.

Посреди недели клуб добыл путевку в 1/8 финала Лиги Европы после домашней ничьей с «Црвеной Звездой» (1:1). Тем самым в четырех матчах он не знает побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.