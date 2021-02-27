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    «Зенит» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 2.26) на матч чемпионата России по футболу 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ростов»
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    Сергей Семак
    В субботу, 27 февраля, «Зенит» примет «Ростов» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Газпром Арена», начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Февраля 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 8.40
  • Ставка!
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    «Зенит»

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, имея на своем счету 41 очко.

    В 19 сыгранных турах подопечные Сергея Семака одержали 12 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

    «Сине-бело-голубые» успешно провели зимние споры, выиграв все свои контрольные встречи и сохранив свои ворота на замке в шести из семи поединков.

    Однако уже в первом официальном матче 2021 года «Зенит» неожиданно проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) и вылетел из Кубка России.

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    После травм у «Зенита» восстанавливаются Сердар Азмун и Малком, тогда как Вильмар Барриос заболел коронавирусом.

    «Ростов»

    «Ростов» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 32 набранными очками.

    «Желто-синие» имеют на своем счету десять побед, две ничьи и семь поражений.

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    • На зимних сборах команда Валерия Карпина запомнилась победой над шведским «Эстерсундом» (1:0). При этом она проиграла «Краснодару» (0:2) и «Локомотиву» (1:2).

    Из Кубка России «Ростов» тоже вылетел, уступив 21 февраля грозненскому «Ахмату» (0:1).

    У «Ростова» травмы залечивают Павел Мамаев, Денис Терентьев и Кэнто Хасимото. Недавно контракт с клубом расторг Роман Еременко.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1.42, победа «Ростова» — 8.20, ничья — 4.80.

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    В первом круге «желто-синие» уступили 0:2, но в этот раз, как нам кажется, у них будет больше шансов на позитивный исход.

    Да, подопечные Карпина проиграли «Ахмату», но в кубковом поединке они создали достаточно моментов, еще и не реализовав пенальти.

    А вот «Зенит» разочаровал своей игрой против «Арсенала», которому позволял слишком многое, из-за чего и пропустил два мяча. Команда Семака перешла на новую игровую схему, но было видно, что футболисты до конца не понимали, что им нужно делать. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Ростова" с форой +1» за 2.26.

    Также можно попробовать ставку «обе забьют» за 2.23. В контрольных матчах «Зенит» часто играл на ноль, но встреча с «Арсеналом» вскрыла слишком много проблем в обороне, которые вряд ли будут быстро решены.

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