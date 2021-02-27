В субботу, 27 февраля, в рамках 27-го тура французской Лиги 2 «Тулуза» на своем поле сыграет с «Амьеном». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Тулуза» — «Амьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» с 49 очками на данный момент расположилась на третей строчке турнирной таблицы Лиги 2, уступая второй позиции по разнице мячей, а от лидера отстает на три пункта.

В своей последней игре первенства «фиолетовые» уступили на выезде «Родезу» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 3-матчевую серию без поражений, где было две виктории и одна ничья.

Один из выигрышей «малыши» добыли в Кубке Франции, одолев на выезде 2:0 «Бордо» из Лиги 1 в рамках 1/32 финала, еще одни обыграли дома 3:0 «Аяччо» в чемпионате и поделили очки с «Труа» (1:1) в гостях.

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13 домашних встреч текущего розыгрыша Лиги 2 принесли «Тулузе» восемь викторий, три мировых результата и два фиаско, разница мячей в этих играх — 27:15.

«Амьен»

Перед стартом данного тура «Амьен» с 33 набранным очками разместился на 11 позиции в турнирной таблице Лиги 2, отставая аж на 11 очков от зоны плей-офф.

В минувшем туре первенства «единороги» на своей арене минимально проиграли «Сошо» (0:1). Этим фиаско они продлили свою серию без викторий до пяти встреч подряд с учетом всех турниров.

В этот период коллектив потерпел три фиаско и дважды делил очки с оппонентами, забив этих играх всего лишь один гол. Из восьми предыдущих матчей он победил всего в одном — дома с аутсайдером «Шатору» (1:0).

Из 13 выездных встреч текущей Лиги 2 «Амьен» выиграл всего в четырех из них, еще трижды они играл вничью и шесть раз был повержен, разница забитых и пропущенных — 14:15.

В первом круге «Тулуза» обыграла в гостях «Амьен» со счетом 1:0, а в минувшем сезоне эти клубы в рамках Лиги 1 расписали безголевую ничью.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.82, победа «Амьена» — 4.66, ничья — 3.52.

«Тулуза», поставившая цель вернуться в Лигу 1, на своей арене должна справится с неубедительным середняком первенства. Наш прогноз и ставка — П1.