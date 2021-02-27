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    «Малыши» не дадут конкурентом уйти в отрыв?

    «Тулуза» — «Амьен». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Франции, 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Амьен»
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    Дейвер Мачадо
    В субботу, 27 февраля, в рамках 27-го тура французской Лиги 2 «Тулуза» на своем поле сыграет с «Амьеном». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Тулуза» — «Амьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 27 Февраля 2021 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 2
    •  Тулуза 17:00 Амьен Амьен
  • Франция. Лига 2
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Тулуза»

    «Тулуза» с 49 очками на данный момент расположилась на третей строчке турнирной таблицы Лиги 2, уступая второй позиции по разнице мячей, а от лидера отстает на три пункта.

    В своей последней игре первенства «фиолетовые» уступили на выезде «Родезу» со счетом 0:1, тем самым прервав свою 3-матчевую серию без поражений, где было две виктории и одна ничья.

    Один из выигрышей «малыши» добыли в Кубке Франции, одолев на выезде 2:0 «Бордо» из Лиги 1 в рамках 1/32 финала, еще одни обыграли дома 3:0 «Аяччо» в чемпионате и поделили очки с «Труа» (1:1) в гостях.

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    13 домашних встреч текущего розыгрыша Лиги 2 принесли «Тулузе» восемь викторий, три мировых результата и два фиаско, разница мячей в этих играх — 27:15.

    «Амьен»

    Перед стартом данного тура «Амьен» с 33 набранным очками разместился на 11 позиции в турнирной таблице Лиги 2, отставая аж на 11 очков от зоны плей-офф.

    В минувшем туре первенства «единороги» на своей арене минимально проиграли «Сошо» (0:1). Этим фиаско они продлили свою серию без викторий до пяти встреч подряд с учетом всех турниров.

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    • В этот период коллектив потерпел три фиаско и дважды делил очки с оппонентами, забив этих играх всего лишь один гол. Из восьми предыдущих матчей он победил всего в одном — дома с аутсайдером «Шатору» (1:0).

    Из 13 выездных встреч текущей Лиги 2 «Амьен» выиграл всего в четырех из них, еще трижды они играл вничью и шесть раз был повержен, разница забитых и пропущенных — 14:15.

    В первом круге «Тулуза» обыграла в гостях «Амьен» со счетом 1:0, а в минувшем сезоне эти клубы в рамках Лиги 1 расписали безголевую ничью.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.82, победа «Амьена» — 4.66, ничья — 3.52.

    «Тулуза», поставившая цель вернуться в Лигу 1, на своей арене должна справится с неубедительным середняком первенства. Наш прогноз и ставка — П1.

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