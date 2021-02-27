«Текстильщик» сыграет на своем поле с «Чертаново» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 15:00 мск. «Текстильщик» — «Чертаново»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Текстильщик»

«Текстильщик» в нынешнем сезоне бьется за выживание. Сейчас команда занимает 14 место, имея в своем активе 31 набранный балл.

Команда у Сергея Павлова боевая. Атакует «Текстильщик» не особо результативно, забив 22 гола в 26 матчах. При этом оборона ивановцев действует отнюдь не идеально, о чем свидетельствует показатель в виде 31 пропущенного мяча.

В предыдущем своем матче, еще до зимней паузы, подопечные Павлова совершили сенсацию со знаком плюс. Дома был обыгран лидер ФНЛ «Нижний Новгород» (1:0).

Прогнозы на ФНЛ

Поединки против «Чертаново» для команды проходят с переменным успехом. В четырех очных свиданиях ивановцы добыли две виктории при двух поражениях.

«Чертаново»

«Чертаново» за зимний период изменился не особо. Как всегда клуб ориентируется исключительно на собственных воспитанников.

Сейчас команда занимает непривычно низкое для себя 18 место в турнирной таблице с 23 очками в активе. При этом атака «Чертаново» выглядит скромно: в 26 матчах забито 20 мячей.

А вот пропускает «Чертаново» многовато. 40 мячей в 26 матчах — с такой статистикой можно и в ПФЛ вылететь, несмотря на присутствие на последнем рубеже опытнейшего Ильи Абаева.

Нынешнее положение для команды непривычно. И все-таки москвичи, пусть и традиционно ставящие на молодежь, стремятся выбраться, как минимум, на 17 место, наверняка дающее шанс на пресловутую «Wild card».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Текстильщик» за 2.15, на ничью за 3.49, а на «Чертаново» — за 3.31

Хозяева способны выдать успешный поединок, к тому же еще не обеспечили себе спокойную жизнь.

«Чертаново» будет цепляться за очки, вот только сможет ли молодежь обеспечить успешный результат?!

Обе команды борются за выживание в ФНЛ, так что наверняка начнут встречу активно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80