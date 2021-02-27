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    Победит ли «Специя» незадачливую «Парму»?

    «Специя» — «Парма». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Серии А 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Парма»
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    М'Бала Нзола
    Матч «Специя» — «Парма» откроет 24 тур итальянской Серии А. Поединок пройдет на стадионе «Альберто Пикко». Начало в 17:00 мск. «Специя» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Февраля 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 17:00 Парма Парма
  • Парма
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.40
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  • 3.15
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
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    «Специя»

    Команда находится на расстоянии 9 очков от зоны вылета. «Орлята» набрали 24 очка и занимают 16 место после 23 матчей — 6 побед, 6 ничьих и 11 поражений.

    «Специя» в прошлом туре разгромно уступила «Фиорентине» со счетом 3:0. Однако перед этим команда порадовала победой над «Миланом» со счетом 2:0. Также хозяева обыграли «Сассуоло» 2:1.

    Дома в этом сезоне «Специя» играет плохо. Она смогла взять три очка только в 2 из 11 домашних матчей.

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    Травмированы у клуба Риккардо Маркицца, Клаудио Терци и Диего Фариас.

    «Парма»

    «Парма» имеет всего 14 очков и сейчас она отстает от «Торино» на 6 пунктов. Так что шансы на спасение в этом сезоне у гостей еще есть, но для выхода из зоны вылета им нужно начать побеждать, что у них получается не очень часто.

    «Крестоносцы» смогли выиграть лишь в 2 из 23 матчей этого сезона. Последняя победа была 30 ноября над «Дженоа» (2:1). После этого у «Пармы» началась затяжная серия без побед, которая составляет уже 15 поединков.

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    • После четырех поражений подряд команда смогла прервать серию и сыграть вничью с «Удинезе» (2:2). Однако ранее она проиграла 0:2 «Сампдории», 0:2 «Наполи», 0:3 «Болонье» и 1:2 «Вероне».

    Гастон Бругман и Маттиа Бани не сыграют из-за перебора желтых карточек.

    Прогноз и ставка

    «Специя» в этом случае фаворит за 2.35, а на победу «Пармы» дают 3.25. Ничья выставлена с коэффициентом 3.30.

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    «Специя» показала достойные результаты в матчах с «Миланом» и «Сассуоло». В преддверии встречи с «Пармой», у которой всего 2 победы в сезоне и длительная серия без побед, это достаточно веский аргумент в пользу хозяев.

    Мы ставим на победу «Специи», которая выиграла дома 2 из 3 последних матчей.

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