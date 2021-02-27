Матч «Специя» — «Парма» откроет 24 тур итальянской Серии А. Поединок пройдет на стадионе «Альберто Пикко». Начало в 17:00 мск. «Специя» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

Команда находится на расстоянии 9 очков от зоны вылета. «Орлята» набрали 24 очка и занимают 16 место после 23 матчей — 6 побед, 6 ничьих и 11 поражений.

«Специя» в прошлом туре разгромно уступила «Фиорентине» со счетом 3:0. Однако перед этим команда порадовала победой над «Миланом» со счетом 2:0. Также хозяева обыграли «Сассуоло» 2:1.

Дома в этом сезоне «Специя» играет плохо. Она смогла взять три очка только в 2 из 11 домашних матчей.

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Травмированы у клуба Риккардо Маркицца, Клаудио Терци и Диего Фариас.

«Парма»

«Парма» имеет всего 14 очков и сейчас она отстает от «Торино» на 6 пунктов. Так что шансы на спасение в этом сезоне у гостей еще есть, но для выхода из зоны вылета им нужно начать побеждать, что у них получается не очень часто.

«Крестоносцы» смогли выиграть лишь в 2 из 23 матчей этого сезона. Последняя победа была 30 ноября над «Дженоа» (2:1). После этого у «Пармы» началась затяжная серия без побед, которая составляет уже 15 поединков.

После четырех поражений подряд команда смогла прервать серию и сыграть вничью с «Удинезе» (2:2). Однако ранее она проиграла 0:2 «Сампдории», 0:2 «Наполи», 0:3 «Болонье» и 1:2 «Вероне».

Гастон Бругман и Маттиа Бани не сыграют из-за перебора желтых карточек.

Прогноз и ставка

«Специя» в этом случае фаворит за 2.35, а на победу «Пармы» дают 3.25. Ничья выставлена с коэффициентом 3.30.

«Специя» показала достойные результаты в матчах с «Миланом» и «Сассуоло». В преддверии встречи с «Пармой», у которой всего 2 победы в сезоне и длительная серия без побед, это достаточно веский аргумент в пользу хозяев.

Мы ставим на победу «Специи», которая выиграла дома 2 из 3 последних матчей.