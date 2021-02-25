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    Разъяренный «Карабах» сразу побежит в атаку?

    «Карабах» — «Сабаил». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, чемпионат Азербайджана, 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Сабаил»
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    Патрик Андраде
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 17:30 мск. «Карабах» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» в нынешнем сезоне традиционно претендует на чемпионский титул. Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 20 очков с с трехочковым отставанием от лидера «Нефтчи».

    Команда атакует по традиции результативно, забив уже 38 голов в 16 матчах. При этом оборона «Карабаха» действует почти идеально, о чем свидетельствует красноречивый показатель в виде 13 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче команда потеряла очки. Выездная сухая ничья с «Сумгаитом» вряд ли удовлетворила амбиции клуба.

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    Поединки против «Сабаила» для команды весьма успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла в четырех при одной ничьей.

    «Сабаил»

    «Сабаил» в минувшем туре чемпионата добыл победу. Дома был обыгран один из аутсайдеров лиги «Сабах» (2:0), что обеспечило вожделенный подъем со дна.

    Сейчас команда занимает скромное 6 место в турнирной таблице с 16 очками в активе. Правда, атака у «Сабаила» — явно проблемное звено, ведь в 16 матчах забито всего 17 мячей.

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    • А вот пропускает «Сабаил» многовато — больше всех в лиге. 26 мячей в 16 матчах вроде бы, не провал, но с такими показателями подъем повыше будет проблематичен.

    Сейчас гандикап от опасной зоны измеряется двумя очками. В общем, нужно по зернышку клевать очки, но, думается, не в этот раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 5.00, а на «Сабаил» — за 7.70

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    «Карабах» после осечки в минувшем туре явно постарается победить представителя группы аутсайдеров.

    «Сабаил» будет максимально настроен разжиться баллами, однако рискует попасть под каток азербайджанского гранда.

    Хозяева прекрасно атакуют, к тому же наверняка горят желанием реабилитироваться за осечку в прошедшем туре. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60

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