«Карабах» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 17:30 мск. «Карабах» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» в нынешнем сезоне традиционно претендует на чемпионский титул. Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 20 очков с с трехочковым отставанием от лидера «Нефтчи».

Команда атакует по традиции результативно, забив уже 38 голов в 16 матчах. При этом оборона «Карабаха» действует почти идеально, о чем свидетельствует красноречивый показатель в виде 13 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче команда потеряла очки. Выездная сухая ничья с «Сумгаитом» вряд ли удовлетворила амбиции клуба.

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Поединки против «Сабаила» для команды весьма успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла в четырех при одной ничьей.

«Сабаил»

«Сабаил» в минувшем туре чемпионата добыл победу. Дома был обыгран один из аутсайдеров лиги «Сабах» (2:0), что обеспечило вожделенный подъем со дна.

Сейчас команда занимает скромное 6 место в турнирной таблице с 16 очками в активе. Правда, атака у «Сабаила» — явно проблемное звено, ведь в 16 матчах забито всего 17 мячей.

А вот пропускает «Сабаил» многовато — больше всех в лиге. 26 мячей в 16 матчах вроде бы, не провал, но с такими показателями подъем повыше будет проблематичен.

Сейчас гандикап от опасной зоны измеряется двумя очками. В общем, нужно по зернышку клевать очки, но, думается, не в этот раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 5.00, а на «Сабаил» — за 7.70

«Карабах» после осечки в минувшем туре явно постарается победить представителя группы аутсайдеров.

«Сабаил» будет максимально настроен разжиться баллами, однако рискует попасть под каток азербайджанского гранда.

Хозяева прекрасно атакуют, к тому же наверняка горят желанием реабилитироваться за осечку в прошедшем туре. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60