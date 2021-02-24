«Барселона» встретится на своем поле с «Эльче» в рамках перенесенного матча первого тура чемпионата Испании. Игра пройдет 24 февраля, начало — в 21:00 мск. «Барселона» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Предыдущая неделя получилась для «Барселоны» по-настоящему кошмарной. Все началось с домашнего поражения от «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. После 1:4 на своем поле у каталонского клуба практически не остается шансов на продолжение борьбы в главном турнире Европы.

А на выходных «Барселона» разочаровала еще раз. Команда Рональда Кумана не смогла выиграть на «Камп Ноу» у «Кадиса» — всего лишь ничья 1:1. «Барса» все 90 минут провела у ворот соперника, но в итоге забила лишь один мяч, а в концовке матча пропустила с пенальти.

И по всей видимости, потеря очков в игре с «Кадисом» может стать ключевой.

Календарь и таблица испанской Примеры

В отличие от «Реала», который сократил отставание от «Атлетико» до трех очков, «Барса» по-прежнему находится на очень приличном расстоянии от команды Диего Симеоне. Третье-четвертое место, по всей видимости, потолок для нынешней «Барселоны».

Но также стоит отметить, что в 15-ти предыдущих турах Ла Лиги «Барселона» потерпела лишь одно поражение.

«Эльче»

Тем временем «Эльче» продолжает предпринимать усилия для того, чтобы наконец-то вырваться из зоны вылета. После 22-х сыгранных матчей гости занимают 18-е место. Но, в отличие от конкурентов, у них еще есть две игры в запасе. И при этом от 15-й строчки «Эльче» отделяют лишь три очка.

В прошлом туре «Эльче» прервал внушительную безвыигрышную серию. Команда Франа Эскрибы одержала домашнюю победу над «Эйбаром» со счетом 1:0.

Перед этим «Эльче» последний раз выигрывал в конце октября. После этого было 16 матчей без побед, но, что интересно, половина из них завершились вничью.

«Эльче» набрал девять очков в девяти гостевых матчах Ла Лиги.

Прогноз и ставка

Букмекеры, как обычно, не сомневаются в победе «Барселоны», на которую предлагают поставить за 1.14. Коэффициент на «Эльче» — 18.75.

Приблизительно такие же коэффициенты были и перед игрой «Барсы» с «Кадисом». Ждали разгром — получили ничью.

Но в предстоящем матче каталонцы, скорее всего, не повторят недавние ошибки. Против «Кадиса» Лео Месси и его партнеров подвела реализация моментов. На разгромную победу «Барса» тогда вполне наиграла.

Ставка - победа «Барселоны» + тотал матча больше 3,5 за 1.95.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Барселоны» в первом тайме больше 1,5 за 2.32.