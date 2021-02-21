ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевЧемпионский теннис. Медведев не оставил шансов Циципасу Фрагмент матчаОдин Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря Бруно ФернандешФернандеш теперь создает моменты, даже убегая от мяча. «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад»
  • 13:57
    • Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open
  • 00:52
    • «Вулверхэмптон» с минимальным счетом одолел «Лидс»
  • 23:05
    • «Бавария» может уйти на карантин перед матчем ЛЧ с «Лацио»
  • 22:33
    • «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»
  • 22:19
    • СМИ: «Тоттенхэм» не уволит Моуринью до конца сезона
  • 21:39
    • «Краснодар» близок к аренде защитника сборной Камеруна
  • 19:48
    • Сборная России завоевала путевку на Евробаскет
    Все новости спорта

    «Парма» и «Удинезе» откроют счет незамедлительно?

    «Парма» — «Удинезе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.69 на матч Серии А 21 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Парму Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Парма» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джошуа Зиркзее
    «Парма» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 14:30 мск. «Парма» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 21 Февраля 2021 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 14:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Парма»

    Для «Пармы» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 19 место едва ли может устраивать клуб.

    В минувшем туре команда на выезде уступила «Вероне» (2:1). При этом последняя победа пармезанцев в чемпионате пришлась еще на конец ноября.

    «Парма» атакует откровенно слабо (15 забитых мячей). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 43 мяча в 22 встречах. Полный провал!

    Все прогнозы на Серию А

    С удинцами команда играет весьма успешно. Из 5 последних матчей «Парма» выиграла три при одном поражении.

    «Удинезе»

    «Удинезе» в минувшем туре Серии А выступила не лучшим образом. Фриуланцы на выезде были жестоко биты «Ромой» (3:0).

    Сейчас удинцы находятся на 14 месте. Сейчас в активе у «Удинезе» 24 набранных очка с отрывом от зоны вылета в девять пунктов.

  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
  • Где продолжит карьеру скандальный форвард, переберется ли итальянский голкипер в Париж, кем «Милан» заменит Ибру и другие трансферные новости последних дней
  • 15/02/2021

    • «Удинезе» атакует не особо результативно — 23 мяча. Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 31 пропущенный мяч в 22 поединках.

    Эта команда еще не решила основную задачу на сезон. За сохранение прописки в Серии А еще предстоит побороться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Удинезе» за 2.10, на ничью за 3.26, а на «Парму» — за 3.68

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Хозяева не выигрывают уже почти три месяца, и являются одними из главных кандидатов на вылет в Серию В.

    «Удинезе» до последнего поражения показывал неплохие результаты.

    Обе команды обороняются далеко не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брэди — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мариуполь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Кельн — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Парма» — «Удинезе» 21.02.2021 в 14:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.69.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры