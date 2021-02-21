«Парма» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 14:30 мск. «Парма» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Парма»

Для «Пармы» нынешний сезон проходит под знаком борьбы за выживание. Вот и текущее 19 место едва ли может устраивать клуб.

В минувшем туре команда на выезде уступила «Вероне» (2:1). При этом последняя победа пармезанцев в чемпионате пришлась еще на конец ноября.

«Парма» атакует откровенно слабо (15 забитых мячей). Зато оборона — форменный проходной двор: пропущено 43 мяча в 22 встречах. Полный провал!

Все прогнозы на Серию А

С удинцами команда играет весьма успешно. Из 5 последних матчей «Парма» выиграла три при одном поражении.

«Удинезе»

«Удинезе» в минувшем туре Серии А выступила не лучшим образом. Фриуланцы на выезде были жестоко биты «Ромой» (3:0).

Сейчас удинцы находятся на 14 месте. Сейчас в активе у «Удинезе» 24 набранных очка с отрывом от зоны вылета в девять пунктов.

«Удинезе» атакует не особо результативно — 23 мяча. Оборона, в свою очередь, частенько дает сбои — 31 пропущенный мяч в 22 поединках.

Эта команда еще не решила основную задачу на сезон. За сохранение прописки в Серии А еще предстоит побороться.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Удинезе» за 2.10, на ничью за 3.26, а на «Парму» — за 3.68

Хозяева не выигрывают уже почти три месяца, и являются одними из главных кандидатов на вылет в Серию В.

«Удинезе» до последнего поражения показывал неплохие результаты.

Обе команды обороняются далеко не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.69