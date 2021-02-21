«Атлетик» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» нынешний сезон проводит в привычном для себя ритме. Между тем, баскам есть, куда расти — текущее 10 место их устраивает мало.

В активе у «Атлетика» 28 очков в 22 матчах. При этом главной проблемой команды видится непривычно ненадежная оборона: пропущено 26 мячей в 22 встречах.

В минувшем туре «Атлетик» добыл победу, причем разгромную. Команда не оставила малейших шансов «Кадису» (0:4).

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С «Вильярреалом» команда играет вполне прилично. Из пяти последних поединков «Атлетик» выиграл один раз при одном поражении.

«Вильярреал»

В нынешнем чемпионате «Вильярреал» выступает на довольно приличном уровне. Текущее 6 место с 36 очками в активе вполне можно расценивать как успешную диспозицию.

В минувшем туре команда дома сенсационно уступила. «Вильярреал» не справился с атаками «Бетиса» (1:2).

«Вильярреал» забивает относительно немного — 32 мяча в 23 матчах. А вот не выигрывала команда давненько — еще с конца января, когда в Кубке Испании на выезде нанесла минимальное поражение «Жироне».

«Вильярреал» год назад минимально уступил на «Сан Мамес», хотя по игре имел преимущество. Что ж, пришло время для реванша?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.65, на ничью за 3.20, а на «Вильярреал» — за 2.80

Хозяева в родных стенах выступают традиционно мощно.

«Вильярреал» давненько не выигрывал, так что явно будет настроен на успех.

Обе команды будут стремиться взять очки, для чего непременно будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.76