ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаОдин Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря «Вашингтон» обыграл на своем льду «Баффало»НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Баффало», Овечкин снова не забил, «Питтсбург» разгромил «Айлендерс» Роналду провел невыразительный матч«Ювентус» и Роналду провели самый убогий матч в сезоне
  • 09:46
    • «Бруклин» выиграл у «Лейкерс», Леброн Джеймс набрал 35-тысячное очко в карьере, «Милуоки» уступил «Торонто»
  • 09:23
    • Касаткина выиграла турнир в Мельбурне
  • 11:05
    • Овечкин — в сотне лучших ассистентов в истории НХЛ
  • 00:53
    • «Арсенал» обменялся голами с «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
  • 22:48
    • «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    Победит ли «Реал» на «Хосе Соррилья»?

    «Вальядолид» — «Реал». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 20 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вальядолид Прогнозы на Реал Мадрид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Асенсио
    В субботу, 20 февраля, «Вальядолид» на своем поле примет «Реал» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Хосе Соррилья», начнется в 23:00 по московскому времени. «Вальядолид» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 20 Февраля 2021 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.70
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
    •

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 21 очко.

    «Бело-фиолетовые» одержали четыре победы, девять раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.

    В февральских матчах подопечные Серхио Гонсалеса уступили «Алавесу» (0:1) и разошлись миром с «Эйбаром» (1:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После травм у «Вальядолида» восстанавливаются Андре Маркос, Рауль Гарсия, Кико Оливас, Хавьер Санчес, Джавад Эль-Ямик и Пабло Эрвиас.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 49 баллами.

    На счету команды Зинедина Зидана 15 побед, четыре ничьи и четыре поражения в 23 сыгранных турах.

  • «Реал» теряет игроков, но не волю к победе
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Валенсия»
  • 15/02/2021

    • В этом месяце «сливочные» успели обыграть «Уэску» (2:1), «Хетафе» (2:0) и «Валенсию» (2:0).

    У «Реала» повреждения залечивают Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Марсело, Эдер Милитао, Альваро Одриосола, Серхио Рамос и Родриго.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.54, победа «Вальядолида» — 6.90, ничья — 4.10.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    «Сливочные» потеряли некоторых ведущих игроков, но то же самое можно сказать и о «бело-фиолетивых», которые никак не могут поверить в себя и выбраться из зоны вылета.

    Конечно, команда Серхио Гонсалеса постарается огорчить действующего чемпиона, однако, учитывая последние результаты хозяев, нам кажется, что мадридцы все же наберут три очка. Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -1» за 1.95.

    Еще один вариант — «гости победят и не пропустят» за 2.75. Два сухих матча в двух предыдущих турах говорят нам о том, что «Реал» начал увереннее действовать в обороне.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Сумгаит — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фиорентина — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арминия — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Уотфорд — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кальяри — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.90
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боавишта — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Детройт — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Вальядолид» — «Реал» 20.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.95.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры