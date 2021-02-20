В субботу, 20 февраля, «Вальядолид» на своем поле примет «Реал» в рамках 24-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Хосе Соррилья», начнется в 23:00 по московскому времени. «Вальядолид» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 21 очко.

«Бело-фиолетовые» одержали четыре победы, девять раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.

В февральских матчах подопечные Серхио Гонсалеса уступили «Алавесу» (0:1) и разошлись миром с «Эйбаром» (1:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

После травм у «Вальядолида» восстанавливаются Андре Маркос, Рауль Гарсия, Кико Оливас, Хавьер Санчес, Джавад Эль-Ямик и Пабло Эрвиас.

«Реал»

Мадридский «Реал» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 49 баллами.

На счету команды Зинедина Зидана 15 побед, четыре ничьи и четыре поражения в 23 сыгранных турах.

В этом месяце «сливочные» успели обыграть «Уэску» (2:1), «Хетафе» (2:0) и «Валенсию» (2:0).

У «Реала» повреждения залечивают Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Марсело, Эдер Милитао, Альваро Одриосола, Серхио Рамос и Родриго.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.54, победа «Вальядолида» — 6.90, ничья — 4.10.

«Сливочные» потеряли некоторых ведущих игроков, но то же самое можно сказать и о «бело-фиолетивых», которые никак не могут поверить в себя и выбраться из зоны вылета.

Конечно, команда Серхио Гонсалеса постарается огорчить действующего чемпиона, однако, учитывая последние результаты хозяев, нам кажется, что мадридцы все же наберут три очка. Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -1» за 1.95.

Еще один вариант — «гости победят и не пропустят» за 2.75. Два сухих матча в двух предыдущих турах говорят нам о том, что «Реал» начал увереннее действовать в обороне.