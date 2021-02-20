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    На «Божуаре» голы влетят в обе стороны?

    «Нант» — «Марсель». Прогноз и ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Франции, 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Марсель»
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    В рамках 26-го тура французской Лиги 1 «Нант» на своей арене сыграет с «Марселем». Встреча, которая пройдет 20 февраля на стадионе «Божуар», начнется в 20:00 по мск. «Нант» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Февраля 2021 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 19:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.75
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    «Нант»

    Перед стартом данного тура «Нант» с 22 очками находится в зоне переходных матчей, на 18 месте. От 17 безопасной строки он отстает на балл, а прямой вылет опережает на четыре пункта.

    В прошлые туре первенства «канарейки» добились выездной виктории над «Анже» со счетом 3:1, что стало для них первой победой с 8 ноября. До этого они не могли выиграть в 15 подряд встречах.

    В этот период 8-кратный чемпион Франции восемь раз сыграл вничью и проиграл семь остальных поединков, оставив в этом отрезке только один раз свои ворота на замке.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На своем поле «Нант» в текущем розыгрыше Лиги 1 выиграл только две игры, шесть раз делил очки с оппонентами и четыре раза уступал, разница мячей — 12:19. Отметим, что он не побеждает дома уже девять матчей подряд.

    «Марсель»

    «Марсель» с 37 зачетными пунктами делит шестое место в турнирной таблице Лиги 1 с «Лансом», отставая от пятой еврокубковой строки всего лишь на один балл.

    Несколько дней тому назад в перенесенном туре «провансальцы» на своем поле одолели «Ниццу» со счетом 3:2, тем самым прервав свою безвыигрышную серию из семи поединков.

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  • 17/02/2021

    • В этот неудачный период «южане» набрали только три очка и четыре раза оставался без забитых голов. Сама же виктория над «орлятами» стала для них только второй за 12 последних матчей в чемпионате.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Марсель» разжился пятью викториями, четыре раза сыграл вничью и трижды уступал, забил 14 голов, а пропустил 12. Сейчас у команды 6-матчевая безвыигрышная гостевая серия, где было три ничьи и столько же проигрышей.

    В первом круге «Марсель» дома выиграл у «Нанта» со счетом 3:1, а в прошлом сезоне «провансальцы» в двух встречах с «канарейками» набрали только одно очко, проиграв 1:3 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Марселя» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Нанта» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.28.

    В восьми из десяти предыдущих очных противостояний этих клубов забивали оба коллектива. Сейчас также ставим на то, что забьют и хозяева, и гости. Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да.

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