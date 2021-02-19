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    «Трабзонспор» может продлить победную серию

    «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Суперлиги 19 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор»
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    В матче 26 тура турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» примет «Трабзонспор» на стадионе «им. Фатиха Терима» в Стамбуле. Игра состоится 19 февраля в 19:00 мск. «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.45
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    «Истанбул Башакшехир»

    Хозяева находятся на грани вылета. Они занимают 18 место с 24 очками и подходят к поединку с четырьмя поражениями подряд. В целом команда проиграла половину встреч сезона.

    «Башакшехир» крупно уступил «Хатаяспору» (1:5), проиграл «Галатасараю» (0:3), «Карагюмрюку» (0:1) и «Гезтепе» (1:2). Помимо этого стоит отметить поражение команды в матче Суперкубка Турции от «Трабзонспора» (1:2).

    Единственным положительным результатом для «Башакшехира» за целый месяц является победа над «Фенербахче» в четвертьфинале Кубка Турции (2:1 ДВ).

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    У хозяев травмированы Эдин Вишча, Жуниор Жуниор и Насер Шадли.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» занимает 4 место и пока может рассчитывать лишь на квалификационный раунд Лиги Европы, однако с 45 очками команда также может рассчитывать и на Лигу чемпионов. Отставание от второй строчки составляет всего 6 пунктов.

    «Бордово-голубые» сейчас выглядят непобедимыми. Они выиграли 7 матчей подряд, а беспроигрышная серия составляет 10 поединков. При этом гости не пропускали в свои ворота в трех последних выступлениях.

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    • «Трабзонспор» обыграл «Газиантеп» (1:0), победил «Йени Малатьяспор» (2:0) и «Денизлиспор» (1:0). Также кроме победы в Суперкубке Турции была победа в чемпионате страны над одним из лидеров таблицы — «Бешикташем» (2:1).

    Дисквалифицирован Энтони Нвакаэмеи травмирован Адбулкадир Омюр.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на явное преимущество «Трабзонспора», букмекеры не дают большого перевеса гостям в плане коэффициентов — 2.80 на победу «Башакшехира» и 2.55 на победу «Трабзонспора». Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.30.

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    Совсем недавно «Черноморские штормы» победили хозяев в Суперкубке. Сейчас они имеют приличную серию побед в чемпионате и борются за место в зоне Лиги чемпионов.

    Учитывая последние результаты гостей в чемпионате и серию поражений хозяев, предлагаем поставить на то, что «Трабзонспор» как минимум не проиграет поединок. Ставка — Ф2 (0) за 1.81.

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    Прогноз и ставка на матч «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор» 19.02.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.81.
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