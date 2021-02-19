В матче 26 тура турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир» примет «Трабзонспор» на стадионе «им. Фатиха Терима» в Стамбуле. Игра состоится 19 февраля в 19:00 мск. «Истанбул Башакшехир» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Хозяева находятся на грани вылета. Они занимают 18 место с 24 очками и подходят к поединку с четырьмя поражениями подряд. В целом команда проиграла половину встреч сезона.

«Башакшехир» крупно уступил «Хатаяспору» (1:5), проиграл «Галатасараю» (0:3), «Карагюмрюку» (0:1) и «Гезтепе» (1:2). Помимо этого стоит отметить поражение команды в матче Суперкубка Турции от «Трабзонспора» (1:2).

Единственным положительным результатом для «Башакшехира» за целый месяц является победа над «Фенербахче» в четвертьфинале Кубка Турции (2:1 ДВ).

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У хозяев травмированы Эдин Вишча, Жуниор Жуниор и Насер Шадли.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 4 место и пока может рассчитывать лишь на квалификационный раунд Лиги Европы, однако с 45 очками команда также может рассчитывать и на Лигу чемпионов. Отставание от второй строчки составляет всего 6 пунктов.

«Бордово-голубые» сейчас выглядят непобедимыми. Они выиграли 7 матчей подряд, а беспроигрышная серия составляет 10 поединков. При этом гости не пропускали в свои ворота в трех последних выступлениях.

«Трабзонспор» обыграл «Газиантеп» (1:0), победил «Йени Малатьяспор» (2:0) и «Денизлиспор» (1:0). Также кроме победы в Суперкубке Турции была победа в чемпионате страны над одним из лидеров таблицы — «Бешикташем» (2:1).

Дисквалифицирован Энтони Нвакаэмеи травмирован Адбулкадир Омюр.

Прогноз и ставка

Несмотря на явное преимущество «Трабзонспора», букмекеры не дают большого перевеса гостям в плане коэффициентов — 2.80 на победу «Башакшехира» и 2.55 на победу «Трабзонспора». Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.30.

Совсем недавно «Черноморские штормы» победили хозяев в Суперкубке. Сейчас они имеют приличную серию побед в чемпионате и борются за место в зоне Лиги чемпионов.

Учитывая последние результаты гостей в чемпионате и серию поражений хозяев, предлагаем поставить на то, что «Трабзонспор» как минимум не проиграет поединок. Ставка — Ф2 (0) за 1.81.