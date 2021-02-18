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    «Брага» с «Ромой» разойдутся после перерыва?

    «Брага» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Лига Европы, 18 февраля 2021 года

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    Генрих Мхитарян
    «Брага» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 20:55 мск. «Брага» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 20:55 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.67
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
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    «Брага»

    «Брага» в нынешнем сезоне пока выступает на своем уровне. Причем сейчас команда занимает 3 место в турнирной таблице Примейра-лиги.

    В последнем своем матче «Брага» выиграла. На выезде команда нанесла поражение «Санта Кларе» (0:1).

    «Брага» за чемпионский титул в Португалии не борется, а вот в тройке остаться ей вполне по плечу. К тому же есть все шансы «пошуметь» в Лиге Европы.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Брага» — крепкий середняк европейского футбола. Да и сейчас команда пребывает в неплохой форме, проигрывая крайне редко.

    «Рома»

    «Рома» в минувшем туре Серии А добыла крупную викторию. В ворота «Удинезе» подопечные Паулу Фонсеки отгрузили три безответных мяча.

    Сейчас команда занимает 3 место в турнирной таблице с 43 очками в активе. Правда, атака «волков» смотрится по-прежнему мощно: забито 47 мячей в 22 матчах.

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    • Нынешний сезон для римлян довольно успешно. «Рома» может реально побороться за Скудетто, для чего нужно не допускать потерь очков на ровном месте.

    Правда, выездные матчи команде Фонсеки даются далеко не всегда. Вот и последний из них был вчистую проигран «Ювентусу» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рому» за 2.11, на ничью за 3.62, а на «Брагу» — за 3.29

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    «Брага» весьма неплохо обороняется, к тому же отлично играет дома.

    «Рома» на выезде играет сложно, но наверняка постарается забить. Атака позволяет.

    В таких матчах соперники зачастую поначалу осторожничают, после чего проводят результативные вторые таймы. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.93

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