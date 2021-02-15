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    «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 1.82) и ставка на матч Примейра-лиги 15 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»
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    Педру Гонсалвеш
    В матче 19 тура португальской Примейра-лиги «Спортинг» встретится с «Пасуш де Феррейра» на стадионе «Жозе Альваладе». Встреча запланирована на 15 февраля 23:15 мск. «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спортинг»

    На данный момент «Спортинг» является лидером португальской лиги. Набрав 48 очков, хозяева опережают «Порту» на 7 пунктов.

    «Львы» серьезно настроены на то, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Они являются единственными, кто не потерпел ни одного поражения. Это не удивительно, если учесть, что команда пропустила всего 10 голов в 18 матчах.

    «Спортинг» имеет 13 очков, 8 забитых и 2 пропущенных мяча в последних пяти поединках. Хозяева победили «Боавишту» (2:0), «Бенфику» (1:0), «Маритиму» (2:0) и «Жил Висенте» (2:1).

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    В текущем сезоне «Зелено-белые» одержали 15 побед и 3 раза сыграла вничью.

    «Пасуш де Феррейра»

    «Бобры» тоже мощно проводят этот сезон. Они идут к тому, чтобы получить путевку в еврокубки. В 18 поединках клуб набрал 35 очков, благодаря чему занимает 5 место.

    «Пасуш де Феррейра» редко уступает соперникам. За сезона команда проиграла только три раза, а в 10 последних поединках у нее всего одно фиаско.

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    • «Жители Пасуша» в прошлом туре разошлись миром с «Портимоненсе» (0:0). На старте февраля коллектив обыграл «Тонделу» (2:1) и «Жил Висенте» (2:1).

    Стоит добавить, что перед этой встречей гости одержали на выезде три победы подряд.

    Прогноз и ставка

    На бумаге «Спортинг» фаворит за 1.50. Победа «Пасуш де Феррейра» оценивается коэффициентом 7.10. Ничейный исход матча выставлен за 4.10.

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    «Бобры» не побеждают «Спортинг» с 2013 года. В нынешнем сезоне команды встречались дважды. Со счетом 2:0 хозяева победили в рамках Кубка и со счетом 3:0 они победили в чемпионате. Но на данном этапе соперники показывают одинаковые результаты и не все так однозначно.

    У каждой команды всего по 2 пропущенных мяча в 5 матчах, поэтому есть высокая вероятность, что игра закончится с минимальном счетом. Рекомендуем сосредоточиться на тоталах и поставить на тотал меньше 2.5 за 1.82.

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