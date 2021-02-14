В воскресенье, 14 февраля, в рамках 22 тура чемпионата Италии «Сампдория» будет принимать «Фиорентину». Встреча на арене «Луиджи Феррарис» начнется в 17:00 мск. «Сампдория» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» разместилась на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в своей копилке 27 очков, что на три балла больше, чем у 11-го «Удинезе».

В новом году дружина Клаудио Раньери провела семь встреч в чемпионате страны, где поровну поделила победные результаты с поражениями. Так, одно из фиаско состоялось в позапрошлом туре дома от «Юве» — 0:2.

А перед этим коллектив из Генуи вышел победителем из двух встреч подряд, переиграв поочередно на своей арене 2:1 «Удинезе» и на выезде «Парму» со счетом 2:0.

Все прогнозы на Серию А

В предыдущем туре «блучеркьяти» довольствовались первой за 11 поединков ничьей — против «Беневенто» (1:1).

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 22 очка.

Команда Чезаре Пранделли одержала пять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

В этом году «Фиалки» обыграли «Кальяри» (1:0) и «Кротоне» (2:1), разошлись миром с «Болоньей» (0:0) и «Торино» (1:1), а также уступили «Лацио» (1:2) и «Наполи» (0:6).

В предыдущем туре флорентийская команда потерпела еще одно поражение «Интеру» с результатом 0:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Сампдория» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,30.