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    Упадет ли «Фиорентина» ближе к зоне вылета?

    «Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз и ставка (к. 3.30) на матч чемпионата Италии по футболу 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Фиорентина»
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    «Сампдория» занимает 10 место
    В воскресенье, 14 февраля, в рамках 22 тура чемпионата Италии «Сампдория» будет принимать «Фиорентину». Встреча на арене «Луиджи Феррарис» начнется в 17:00 мск. «Сампдория» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Февраля 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 17:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Сампдория»

    «Сампдория» разместилась на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в своей копилке 27 очков, что на три балла больше, чем у 11-го «Удинезе».

    В новом году дружина Клаудио Раньери провела семь встреч в чемпионате страны, где поровну поделила победные результаты с поражениями. Так, одно из фиаско состоялось в позапрошлом туре дома от «Юве» — 0:2.

    А перед этим коллектив из Генуи вышел победителем из двух встреч подряд, переиграв поочередно на своей арене 2:1 «Удинезе» и на выезде «Парму» со счетом 2:0.

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    В предыдущем туре «блучеркьяти» довольствовались первой за 11 поединков ничьей — против «Беневенто» (1:1).

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 22 очка.

    Команда Чезаре Пранделли одержала пять побед, семь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

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  • 11/02/2021

    • В этом году «Фиалки» обыграли «Кальяри» (1:0) и «Кротоне» (2:1), разошлись миром с «Болоньей» (0:0) и «Торино» (1:1), а также уступили «Лацио» (1:2) и «Наполи» (0:6).

    В предыдущем туре флорентийская команда потерпела еще одно поражение «Интеру» с результатом 0:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Сампдория» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,30.

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    Прогноз и ставка на матч «Сампдория» — «Фиорентина» 14.02.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.30.
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