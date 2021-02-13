В 24 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 13 февраля. Начало встречи — в 15:30 мск. «Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

В конце января «лисы» на выезде обыграли «Брентфорд» (3:1) в 1/16 финала Кубка Англии, после чего на выезде поделили очки с «Эвертоном» (1:1) в рамках АПЛ.

Январь «Лестер» закончил домашним поражением от «Лидса» (1:3), а февраль начал выездной победой над «Фулхэмом» (2:0).

В последних матчах подопечные Роджерса в гостях разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (0:0) в рамках АПЛ, а в 1/8 финала Кубка вырвали домашнюю победу у «Брайтона» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

После 23 туров АПЛ «Лестер» с 43 очками на 3-м месте, на 7 баллов отставая от «Ман Сити». Разница мячей 39-25, 11 голов забил Джейми Варди.

«Ливерпуль»

В конце января мерсисайдцы дома проиграли «Бернли» (0:1) в рамках АПЛ, и проиграли «МЮ» на «Олд Траффорд» со счетом 2:3, вылетев из Кубка Англии.

Затем «Ливерпуль» слега исправил положение, со счетом 3:1 победив в гостях сначала «Тоттенхэм», а потом «Вест Хэм».

В последних матчах подопечные Юргена Клоппа потерпели две домашних победы, уступив с минимальным счетом «Брайтону» (0:1), а потом по всем статьям проиграли «Ман Сити» (0:4).

После 23 туров «Ливерпуль» с 40 очками идет на 4-м месте, на 10 очка отставая от лидера. Разница мячей 44-29, 16 голов забил Мохамед Салах, еще 7 — Садио Мане, 6 у Фирмино.

Прогноз и ставки

На победу «Лестер» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью в основное время — 5.0, а на победу «Ливерпуля» — 5.60.

В первом круге «Ливерпуль» на своем поле победил со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Лестер» проиграл 1:2 на выезде и 0:4 дома.

Последний раз «Лестер» побеждал мерсисайдцев осенью 2017 года, прогнозируем, что «Ливерпуль» не проиграет на выезде.

Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «Ливерпуль выиграет один из таймов» за 1.54.