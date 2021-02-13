13 февраля в Стамбуле на стадионе «Вефа» «Карагюмрюк» примет «Фенербахче» в рамках 25-го тура чемпионата Турции по футболу. Поединок начнется в 19:00 по мск. «Карагюмрюк» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карагюмрюк»

«Фатих Карагюмрюк» пока неплохо проводит сезон. После 23 туров коллектив идет восьмым, имея в своей копилке 37 пунктов и отстает от четвертой еврокубковой позиции на пять баллов.

За всю турнирную дистанцию первенства клуб из Стамбула добился десяти викторий, семь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 36:29.

«Красно-черные» не проигрывают в рамках первенства на протяжении последних четырех встреч, трижды победив за это время при одном мировом исходе. Так в своем последнем проведенном поединке они обыграли на выезде «Башакшехир» со счетом 1:0.

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А ранее обыграли в родных стенах «Газиантеп» (2:0) и расписали гостевую мировую с «Малатьяспор» (0:0). На своей арене «Карагюмрюк» семь раз победил при двух ничьих и поражениях.

«Фенербахче»

«Фенербахче» наряду еще с «Галатасараем» и «Бешикташем» делят первые три места в турецком первенства, имея в своем активе по 48 набранных очков, оторвавшись на шесть баллов от ближайшего преследователя.

В своем последнем проведенном поединке чемпионата страны «канарейки» уступили на своей арене «Галатасараю» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою 9-матчевую беспроигрышную серию, в которой было восемь викторий.

Стоит отметить, что в этот удачный период стамбульцы четыре игры завершили без пропущенных мячей, а в пяти остальных пропускали не более мяча за поединок.

Вне родных стен «Фенер» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги потерпел лишь одно фиаско, еще дважды делил очки с оппонентами и восемь раз побеждал, разница забитых и пропущенных — 24:10.

В прошлом году эти клубы провели между собой три встречи, в которых всегда забивали обе команды и не менее трех голов за игру.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.96.

На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 3.80, ничья оценена — в 4.00.

Вполне возможно, что после трех голевых очных встреч, теперь команды сыграют не столь результативно. Прогнозируем в данном матче низовой тотал.