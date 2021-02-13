«Карагюмрюк»
«Фатих Карагюмрюк» пока неплохо проводит сезон. После 23 туров коллектив идет восьмым, имея в своей копилке 37 пунктов и отстает от четвертой еврокубковой позиции на пять баллов.
За всю турнирную дистанцию первенства клуб из Стамбула добился десяти викторий, семь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 36:29.
«Красно-черные» не проигрывают в рамках первенства на протяжении последних четырех встреч, трижды победив за это время при одном мировом исходе. Так в своем последнем проведенном поединке они обыграли на выезде «Башакшехир» со счетом 1:0.
А ранее обыграли в родных стенах «Газиантеп» (2:0) и расписали гостевую мировую с «Малатьяспор» (0:0). На своей арене «Карагюмрюк» семь раз победил при двух ничьих и поражениях.
«Фенербахче»
«Фенербахче» наряду еще с «Галатасараем» и «Бешикташем» делят первые три места в турецком первенства, имея в своем активе по 48 набранных очков, оторвавшись на шесть баллов от ближайшего преследователя.
В своем последнем проведенном поединке чемпионата страны «канарейки» уступили на своей арене «Галатасараю» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою 9-матчевую беспроигрышную серию, в которой было восемь викторий.
Стоит отметить, что в этот удачный период стамбульцы четыре игры завершили без пропущенных мячей, а в пяти остальных пропускали не более мяча за поединок.
Вне родных стен «Фенер» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги потерпел лишь одно фиаско, еще дважды делил очки с оппонентами и восемь раз побеждал, разница забитых и пропущенных — 24:10.
В прошлом году эти клубы провели между собой три встречи, в которых всегда забивали обе команды и не менее трех голов за игру.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.96.
На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 3.80, ничья оценена — в 4.00.
Вполне возможно, что после трех голевых очных встреч, теперь команды сыграют не столь результативно. Прогнозируем в данном матче низовой тотал.