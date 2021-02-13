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    «Карагюмрюк» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Турции, 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карагюмрюк» — «Фенербахче»
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    Маме Тиам
    13 февраля в Стамбуле на стадионе «Вефа» «Карагюмрюк» примет «Фенербахче» в рамках 25-го тура чемпионата Турции по футболу. Поединок начнется в 19:00 по мск. «Карагюмрюк» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 13 Февраля 2021 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •  Фатих Карагюмрюк 19:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Карагюмрюк»

    «Фатих Карагюмрюк» пока неплохо проводит сезон. После 23 туров коллектив идет восьмым, имея в своей копилке 37 пунктов и отстает от четвертой еврокубковой позиции на пять баллов.

    За всю турнирную дистанцию первенства клуб из Стамбула добился десяти викторий, семь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 36:29.

    «Красно-черные» не проигрывают в рамках первенства на протяжении последних четырех встреч, трижды победив за это время при одном мировом исходе. Так в своем последнем проведенном поединке они обыграли на выезде «Башакшехир» со счетом 1:0.

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    А ранее обыграли в родных стенах «Газиантеп» (2:0) и расписали гостевую мировую с «Малатьяспор» (0:0). На своей арене «Карагюмрюк» семь раз победил при двух ничьих и поражениях.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» наряду еще с «Галатасараем» и «Бешикташем» делят первые три места в турецком первенства, имея в своем активе по 48 набранных очков, оторвавшись на шесть баллов от ближайшего преследователя.

    В своем последнем проведенном поединке чемпионата страны «канарейки» уступили на своей арене «Галатасараю» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою 9-матчевую беспроигрышную серию, в которой было восемь викторий.

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    • Стоит отметить, что в этот удачный период стамбульцы четыре игры завершили без пропущенных мячей, а в пяти остальных пропускали не более мяча за поединок.

    Вне родных стен «Фенер» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги потерпел лишь одно фиаско, еще дважды делил очки с оппонентами и восемь раз побеждал, разница забитых и пропущенных — 24:10.

    В прошлом году эти клубы провели между собой три встречи, в которых всегда забивали обе команды и не менее трех голов за игру.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 3.80, ничья оценена — в 4.00.

    Вполне возможно, что после трех голевых очных встреч, теперь команды сыграют не столь результативно. Прогнозируем в данном матче низовой тотал.

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