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    «Кристал Пэлас» обеспечит веселый старт?

    «Кристал Пэлас» — «Бернли». Прогноз и ставка (к. 1.77) на футбол, АПЛ, 13 февраля 2021 года

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    Ник Поуп
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Февраля 2021 года
    Кристал Пэлас
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в нынешнем сезоне обитает в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 13 место.

    У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией — 27 голов в 23 матчах. При этом и пропускает многовато — 39 мячей.

    В минувшем туре «Кристал Пэлас» на выезде уступил «Лидсу» (2:0). Причем до того «Кристал Пэлас» на выезде одолел «Ньюкасл» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    В этом поединке хозяева могут рассчитывать на практически полную кадровую обойму. Что, несомненно, повышает их шансы на успешный исход встречи.

    «Бернли»

    «Бернли» в минувшем туре не сумел добиться победы. В домашней встрече с «Брайтоном» команда довольствовалась лишь подписанным мирным соглашением.

    Сейчас команда занимает 17 место в турнирной таблице с 23 очками в активе. Как раз над пропастью. Правда, атака «Бернли» — это что-то страшное: забито только 14 мячей в 22 встречах. Это худший показатель в АПЛ.

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    • Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли намного изменит свое турнирное положение. Вылет команде пока не угрожает, ведь гандикап от опасной зоны вырос до 8 очков.

    Взаимоотношения «Бернли» с «Кристал Пэлас» можно охарактеризовать, как довольно сложные. Из 5 последних поединков команда выиграла дважды (как раз последние два матча) при трех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 2.34, на ничью за 3.11, а на «Бернли» — за 3.26

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    «Кристал Пэлас» крайне нестабилен, но явно горит желанием подняться в первую десятку.

    «Бернли» ужасно пассивен в атаке, вот и в этом матче будет пытаться засушить игру.

    Обе команды не лучшим образом действуют в обороне, так что кто-то из оппонентов может быстро пропустить в свои ворота. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.77

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