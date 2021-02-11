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    «Трехцветные» прервут безвыигрышную серию?

    «Сан-Паулу» — «Сеара». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Бразилии, 11 февраля 2021 года

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    «Сан-Паулу» — «Сеара»: прогноз и ставка
    Футболист «Сан-Паулу»
    11 февраля в Сан-Паулу на стадионе «Морумби» одноименная команда сыграет с «Сеарой» в рамках 35-го тура бразильской Серии А. Начало игры — в 03:00 по мск. «Сан-Паулу» — «Сеара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» практически распрощался с мыслью о чемпионском титуле. Сейчас коллектив идет четвертым с 8-очковым отставанием от первой строки при игре в запасе.

    «Трехцветные» не могут победит в рамках чемпионат с 27 декабря, когда они в гостях переиграли «Флуминенсе» со счетом 2:1. После того было четыре поражения и два мировых исхода.

    Так в своей последней проведенной игре команда потерпела выездное фиаско от «Атлетико Гойаниенсе» (1:2), а туром ранее она на своей территории расписала мировую с «Коритибой», сыграв 1:1.

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    В родных стенах «Сан-Паулу» в текущем розыгрыше Серии А добыл девять викторий, пять раз делил очки с оппонентами и дважды уступил, разница забитых и пропущенных — 25:13.

    «Сеара»

    «Сеара» почти добыла билет в Южноамериканский Кубок. За четыре тура до конца первенства клуб идет на 13 месте, опережая 14 строку, не дающую билет в ЮК, на семь пунктов.

    Клуб из города Форталеза потерпел фиаско в двух минувших турах чемпионата страны, поочередно проиграв дома «Атлетико Паранаэнсе» (0:2) и в гостях «Коринтиансу» (1:2).

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    • Перед этим «черно-белые» выиграли две игры подряд, одолев в этот период в родных стенах 2:1 «Палмейрас» и на выезде «Гояс» со счетом 4:0.

    На выезде «Сеара» в этом чемпионате набрала на очко меньше, чем дома (23 против 22). Команда одержала шесть побед при семи поражениях и четырех мировых исходах, разница мячей — 29:25.

    В первом круге эти клубы в Форталезе расписали мировую со счетом 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Сеары» дают — 5.65, ничья оценена — в 3.84.

    Чтобы сохранить за собой четвертую строку, дающую прямой билет в групповой этап КЛ, хозяевам обязательно нужно брать три очка в этой игре. Прогнозируем, что они ее добудут, т.с. прервав свою безвыигрышную серию.

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