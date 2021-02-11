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    На «Маракане» забьют все!

    «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.75 на чемпионат Бразилии 11 февраля 2021 года

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    «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро»: прогноз и ставка
    Игроки «Флуминенсе»
    «Флуминенсе» сыграет на своем поле со «Атлетико Минейро» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 11 февраля, начало — в 03:30 мск. «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» активно сражается за попадание в зону Кубка Либертадорес. Нынешнее 5 место не устраивает, но шансы подняться неплохие.

    Сейчас в активе у команды 56 очков. Причем отставание от искомой 4 позиции составляет 2 пункта, так что в оставшихся встречах нужно непременно брать максимум.

    В минувшем туре «Флуминенсе» добился важнейшей виктории. На выезде команда минимально переиграла «Баию».

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    «Атлетико Минейро» для «Флуминенсе» является весьма сложным оппонентом. Вот уже в трех матчах кряду команда не может выиграть у этого соперника.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» в минувшем туре чемпионата на выезде минимально уступил одному из аутсайдеров «Гоясу». Причем команда в оставшееся время всяески пыталась спасти матч.

    На текущий момент «Атлетико Минейро» занимает 3 место в турнирной таблице, и ведет борьбу за чемпионство. Правда, отставание от лидера составляет 6 очков.

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    • «Атлетико Минейро» имеет в своем активе 60 очков. Такая диспозиция позволяет надеяться на позитив, но для этого нужно и самим не плошать, и на осечки конкурентов надеяться.

    У команды довольно сильное нападение: 58 забитых мячей в 34 матчах. При этом в свои ворота пропущено уже 42 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико Минейро» за 2.05, на ничью за 3.30, а на «Флуминенсе» — за 3.85

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    Хозяева борются за попадание в тройку, и будут максимально настроены на битву с одним из соседей по турнирной таблице.

    «Атлетико Минейро», учитывая непростую турнирную ситуацию, будет максимально стараться взять максимум очков.

    Обе команды борются за высокие места, и уж точно должны обеспечить активность в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.75

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