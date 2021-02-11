«Эшторил» и «Бенфика» проведут первый матч 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 11 февраля на стадионе «Антониу Коимбра да Мота». Начало — в 23:15 мск. «Эшторил» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эшторил»

«Эшторил» подошел к матчу против «Бенфики» с двумя поражениями подряд. Команда уступила во втором дивизионе чемпионата Португалии «Аруке» (0:1) и «Академике» (0:1).

Перед этим «Эшторил» не проигрывал во всех турнирах в восьми матчах подряд.

В турнирной таблице второго дивизиона «Эшторил», несмотря на эти поражения, занимает второе место, претендуя на повышение в классе. После 19 туров у команды в активе 38 очков, забито 29 голов, а пропущено 13.

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В розыгрыше Кубка Португалии «Эшторил» прошел уже пять раундов. «Сертаненсе» удалось обыграть со счетом 4:0, а далее «Эшторил» выбил из борьбы команду «Лузитана Эвора» (5:0), «Боавишту» (2:1), «Риу Аве» (2:1) и «Маритиму» (3:1).

«Бенфика»

«Бенфика» в новом году играет нестабильно. У команды всего 3 победы в последних 9 матчах при двух поражениях. В чемпионате Португалии лиссабонцы не могут выиграть в четырех матчах.

В трех последних турах чемпионата Португалии «Бенфика» проиграла «Спортингу» (0:1) и сыграла вничью с «Виторией Гимараеш» (0:0). 8 февраля лиссабонцы сыграли с «Фамаликаном» и победили 2:0.

В таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает лишь четвертое место. У команды в активе 34 очка в 17 играх, забито 30 голов, а пропущено 16. От лидирующего «Спортинга» «Бенфика» отстает на 9 очков.

В Кубке Португалии лиссабонцы ранее прошли четыре раунда, не пропустив ни одного гола. «Бенфика» обыграла «Паредеш» (1:0), «Вилафранкенсе» (5:0), «Эштрелу» (4:0) и «Белененсеш» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Эшторила» дается коэффициент 7,40, на ничью 4,90, а на победу «Бенфики» — 1,42.

«Бенфика» хоть и находится не в лучшей форме, все равно постарается решить вопрос выхода в финал еще в первой игре двухматчевого противостояния.

Прогноз и ставка на матч — победа «Бенфики» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,72.