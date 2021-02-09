Во вторник, 9 февраля, в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Бернли» на своей арене «Терф Мур» сразится с «Борнмутом». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Бернли» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» в текущем розыгрыше Кубка Англии успел преодолеть уже два этапа. На стадии 1/32 финала коллектив Шона Дайча только в серии послематчевых пенальти дома смог справится с третьелиговым «МК Донс» (1:1, пен. 4:3).

В предыдущем раунде «бордовые» довольно-таки легко разгромили в Лондоне «Фулхэмом» со счетом 3:0, забив два гола в последней 20-минутке матча.

Несколько дней тому назад ланкаширцы расписали в родных стенах мировую с «Брайтоном» (1:1) в чемпионате, тем самым продлив безвыигрышную серию до трех встреч. Ранее они уступили по 0:2 на выезде «Челси» и на своей территории «Ман Сити».

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице АПЛ «Бернли» с 23 очками после 22 туров идет на 17 месте, однако зону вылета (18 позиция) опережает аж на восемь пунктов.

«Борнмут»

«Борнмут» также преодолел уже два этапа в этом кубковом турнире. На предыдущих стадиях он на своем поле поочередно разобрался с «Олдхэм Атлетик» (4:1) и «Кроули Таун» (2:1).

В рамках Чемпионшипа, где «вишни» проводят текущий сезон, коллектив Вудгейта после 28 туров идет на шестом месте (зона плей-офф), но очень сильно отстает от первых двух позиций.

Сейчас дела у команды в первом дивизионе обстоят не лучшим образом, где за последние шесть встреч она победила лишь раз, одолев накануне по-волевому на своем поле «Бирмингем» со счетом 3:2.

Еще в этот период состоялась одна ничья, а четыре другие игры были проиграны, правда, три из них всего с разницей только в один мяч.

В минувшем сезоне в рамках АПЛ «Бернли» дважды обыграл «Борнмут»: 3:0 дома и 1:0 в гостях.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бернли» — 2.40, победа «Борнмута» — 3.10, ничья — 3.25.

Проход: «Бернли» — 1.71; «Борнмута» — 2.15.

«Вишни» в последнее время неважно играют против «бордовых», уступив им в последних четырех матчах. И сейчас ждем удачного исхода для хозяев, учитывая фактор своего поля и неважное состояние гостей. Наш прогноз на этот матч — проход «Бернли».