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    «Бордовые» пройдут в четвертьфинал?

    «Бернли» — «Борнмут». Прогноз и ставка (к. 1.71) на футбол, Кубок Англии, 9 февраля 2021 года

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    «Бернли» — «Борнмут»: прогноз и ставка
    Шон Дайч — главный тренер «Бернли»
    Во вторник, 9 февраля, в рамках 1/8 финала Кубка Англии «Бернли» на своей арене «Терф Мур» сразится с «Борнмутом». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Бернли» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Февраля 2021 года
    Бёрнли
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    «Бернли»

    «Бернли» в текущем розыгрыше Кубка Англии успел преодолеть уже два этапа. На стадии 1/32 финала коллектив Шона Дайча только в серии послематчевых пенальти дома смог справится с третьелиговым «МК Донс» (1:1, пен. 4:3).

    В предыдущем раунде «бордовые» довольно-таки легко разгромили в Лондоне «Фулхэмом» со счетом 3:0, забив два гола в последней 20-минутке матча.

    Несколько дней тому назад ланкаширцы расписали в родных стенах мировую с «Брайтоном» (1:1) в чемпионате, тем самым продлив безвыигрышную серию до трех встреч. Ранее они уступили по 0:2 на выезде «Челси» и на своей территории «Ман Сити».

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице АПЛ «Бернли» с 23 очками после 22 туров идет на 17 месте, однако зону вылета (18 позиция) опережает аж на восемь пунктов.

    «Борнмут»

    «Борнмут» также преодолел уже два этапа в этом кубковом турнире. На предыдущих стадиях он на своем поле поочередно разобрался с «Олдхэм Атлетик» (4:1) и «Кроули Таун» (2:1).

    В рамках Чемпионшипа, где «вишни» проводят текущий сезон, коллектив Вудгейта после 28 туров идет на шестом месте (зона плей-офф), но очень сильно отстает от первых двух позиций.

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  • Вчера

    • Сейчас дела у команды в первом дивизионе обстоят не лучшим образом, где за последние шесть встреч она победила лишь раз, одолев накануне по-волевому на своем поле «Бирмингем» со счетом 3:2.

    Еще в этот период состоялась одна ничья, а четыре другие игры были проиграны, правда, три из них всего с разницей только в один мяч.

    В минувшем сезоне в рамках АПЛ «Бернли» дважды обыграл «Борнмут»: 3:0 дома и 1:0 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бернли» — 2.40, победа «Борнмута» — 3.10, ничья — 3.25.

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    Проход: «Бернли» — 1.71; «Борнмута» — 2.15.

    «Вишни» в последнее время неважно играют против «бордовых», уступив им в последних четырех матчах. И сейчас ждем удачного исхода для хозяев, учитывая фактор своего поля и неважное состояние гостей. Наш прогноз на этот матч — проход «Бернли».

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