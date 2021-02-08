В понедельник, 8 февраля, в рамках 18-го тура португальской Примейры «Фаренсе» в родных стенах сыграет с «Морейренси». Поединок начнется в 20:00 по мск. «Фаренсе» — «Морейренси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фаренсе»

У «Фаренсе» на счету числится только 13 набранных очков, с которыми команда замыкает турнирную таблицу португальской Примейры, отставая от безопасной строки на два балла при игре в запасе.

Клуб из города Фару за 17 проведенных встреч добыл всего лишь три виктории, четырежды делил очки с оппонентами и девять раз проиграл, забил в этих играх 16 мячей, а пропустил 23 гола.

В минувшем туре первенства «Алгарвские Львы» расписали мировую на своей арене с «Санта-Кларой», сыграв 1:1. Тем самым они прервали серию из двух поражений, где уступили в гостях 0:2 «Тонделе» и 0:1 дома «Порту».

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Перед этим «Фаренсе» переиграл на своей территории со счетом 3:1 «Жил Висенте» и в гостях был повергнут «Портимоненси» (0:2).

«Морейренси»

«Морейренси» имеет в своем активе 21 зачетный пункт,с которыми разместился на восьмом месте в турнирной таблице в семи очках от зоны вылета.

Клуб из города Морейра-де-Конегуш в текущем первенстве выиграл пять встреч при шести ничьих и таком же количестве поражений, разница забитых и пропущенных мячей в этих играх составляет 15:21.

В шести поединках чемпионата нового года «зелено-белые» соблюдают полный паритет, выиграв два матча при двух мировых и фиаско. Так в минувшем туре они на выезде справились с «Фамаликаном», победив 2:0.

Перед этим «Морейренси» был разгромлен в родных пенатах «Брагой» со счетом 0:4 и поделил очки с «Портимоненси» на своей территории, сыграв 2:2.

В первом круге «Морейренси» дома взял верх над «Фаренсе» — 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фаренсе» — 2.35, победа «Морейренси» — 3.05, ничья — 3.24.

Уж очень туго хозяевам даются победы в этом сезоне. Так что в данном поединке рекомендуем ставить с Х на гостей.