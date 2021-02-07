В воскресенье, 7 февраля, «Вулверхэмптон» дома сыграет с «Лестером». Поединок, который пройдет на стадионе «Молинью», начнется в 17:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

Перед стартом данного тура «Вулверхэмптон» с 26 набранными очками расположился на 14 месте в турнирной таблице АПЛ. Даже от первой десятки коллектив отстает на пять баллов.

В своей последней встрече чемпионата «волки» в родных стенах смогли переиграть лондонский «Арсенал» со счетом 2:1. Этой викторией они прервали 8-матчевую безвыигрышную серию в первенстве, где было пять фиаско.

Перед игрой с «канонирами», «оранжево-черные» уступили на выезде «Кристал Пэлас» (0:1), а также расписали домашнюю мировую с «Челси», сыграв 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

У себя дома «Вулверхэмптон» выиграл всего два из семи предыдущих матчей и проиграл три раза. А с начала чемпионата набрал в родных стенах 15 очков и это всего на четыре балла больше, чем он набрал на выезде.

«Лестер»

После 22 туров у «Лестера» на счету 42 очка и они идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от пятой позиции на четыре пункта.

Накануне «лисы» в Лондоне переиграли в Лондоне «Фулхэм» со счетом 2:0, а туром ранее довольно-таки неожиданно проиграли дома «Лидсу» (1:3), что стало первым фиаско за последние десять игр первенства.

Перед этим «синие» расписали мировую в Ливерпуле с «Эвертоном» (1:1) и на своей территории одолели «Челси» со счетом 2:0.

На выезде он не проигрывает в шести последних матчах. А за 11 последних проведенных поединков на чужом поле «Лестер» уступил всего один раз и одержал восемь побед.

В первом круге «лисы» дома обыграли «волков» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне обе игры закончились по 0:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лестера» — 2.20, победа «Вулверхэмптона» — 3.66, ничья — 3.48.

В трех последних очных противостояниях этих клубов был забит лишь один гол. Однако на этот раз все же ждем более результативного футбола от них. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.