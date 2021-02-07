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    «Волки» и «лисы» теперь сыграют на больше?

    «Вулверхэмптон» — «Лестер». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Англии, 7 февраля 2021 года

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    «Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз и ставка
    Джейми Варди
    В воскресенье, 7 февраля, «Вулверхэмптон» дома сыграет с «Лестером». Поединок, который пройдет на стадионе «Молинью», начнется в 17:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Февраля 2021 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 17:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Вулверхэмптон»

    Перед стартом данного тура «Вулверхэмптон» с 26 набранными очками расположился на 14 месте в турнирной таблице АПЛ. Даже от первой десятки коллектив отстает на пять баллов.

    В своей последней встрече чемпионата «волки» в родных стенах смогли переиграть лондонский «Арсенал» со счетом 2:1. Этой викторией они прервали 8-матчевую безвыигрышную серию в первенстве, где было пять фиаско.

    Перед игрой с «канонирами», «оранжево-черные» уступили на выезде «Кристал Пэлас» (0:1), а также расписали домашнюю мировую с «Челси», сыграв 0:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    У себя дома «Вулверхэмптон» выиграл всего два из семи предыдущих матчей и проиграл три раза. А с начала чемпионата набрал в родных стенах 15 очков и это всего на четыре балла больше, чем он набрал на выезде.

    «Лестер»

    После 22 туров у «Лестера» на счету 42 очка и они идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от пятой позиции на четыре пункта.

    Накануне «лисы» в Лондоне переиграли в Лондоне «Фулхэм» со счетом 2:0, а туром ранее довольно-таки неожиданно проиграли дома «Лидсу» (1:3), что стало первым фиаско за последние десять игр первенства.

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    • Перед этим «синие» расписали мировую в Ливерпуле с «Эвертоном» (1:1) и на своей территории одолели «Челси» со счетом 2:0.

    На выезде он не проигрывает в шести последних матчах. А за 11 последних проведенных поединков на чужом поле «Лестер» уступил всего один раз и одержал восемь побед.

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    В первом круге «лисы» дома обыграли «волков» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне обе игры закончились по 0:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лестера» — 2.20, победа «Вулверхэмптона» — 3.66, ничья — 3.48.

    В трех последних очных противостояниях этих клубов был забит лишь один гол. Однако на этот раз все же ждем более результативного футбола от них. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.

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