«Жирона»
Каталонский коллектив после 23 туров находится на девятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своей копилке 33 балла и отстает от зоны плей-офф (шестая строка) на четыре пункта.
В своей последней проведенной встрече «Жирона» на выезде уступила минимально «Мальорке» (0:1) в чемпионате, а немного ранее с таким же счетом дома проиграла «Вильярреалу» в Кубке страны.
Перед этим «красно-белые» не терпели фиаско на протяжении пяти встреч с учетом всех турниров, выиграв за этот период три встречи при двух мировых исходах, трижды сохранив свои ворота на замке.
У «Жироны» только 11 домашняя статистика в дивизионе. В 11 матчах было одержано пять побед при трех мировых исходах и поражениях, забито восемь мячей, а пропущено всего пять.
«Леганес»
«Леганес» с 37 очками после 22 проведенных встреч разместился на пятой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, значительно проигрывая первым трем позициям.
«Огурцы» в минувшем туре смогли в родных стенах переиграть 3:2 «Луго», тем самым они прервали свою серию без викторий, которая длилась с 2 декабря и насчитывала пять встреч.
В этот период клуб из пригорода Мадрида дважды уступал и трижды делил очки с оппонентами. Также в этом отрезке он был выбит «Севильей» из Кубка Короля, проиграв на своем поле только по итогам дополнительного времени — 0:1 ОТ.
Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» выступает не лучшим образом, дважды победив при четырех мировых и пяти фиаско, разница мячей в этих играх составляет 8:12.
В первом круге «Леганес» дома проиграл «Жироне» со счетом 0:1. Отметим, что «огурцы» в этом десятилетии ни разу на обыгрывали жирондинцев, пять раз уступив при четырех мировых.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа «Леганеса» — 2.70, победа «Жироны» — 2.80, ничья — 3.04.
«Леганес» является для «Жироны» очень удобным соперником, поэтому в данном противостоянии поставим на хозяев с 0 форой.