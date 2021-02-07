В воскресенье, 7 февраля, в 24-м туре испанской Сегунды «Жирона» на своем стадионе «Монтивилли» сыграет с «Леганесом». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Жирона» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

Каталонский коллектив после 23 туров находится на девятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своей копилке 33 балла и отстает от зоны плей-офф (шестая строка) на четыре пункта.

В своей последней проведенной встрече «Жирона» на выезде уступила минимально «Мальорке» (0:1) в чемпионате, а немного ранее с таким же счетом дома проиграла «Вильярреалу» в Кубке страны.

Перед этим «красно-белые» не терпели фиаско на протяжении пяти встреч с учетом всех турниров, выиграв за этот период три встречи при двух мировых исходах, трижды сохранив свои ворота на замке.

Все прогнозы на футбол

У «Жироны» только 11 домашняя статистика в дивизионе. В 11 матчах было одержано пять побед при трех мировых исходах и поражениях, забито восемь мячей, а пропущено всего пять.

«Леганес»

«Леганес» с 37 очками после 22 проведенных встреч разместился на пятой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, значительно проигрывая первым трем позициям.

«Огурцы» в минувшем туре смогли в родных стенах переиграть 3:2 «Луго», тем самым они прервали свою серию без викторий, которая длилась с 2 декабря и насчитывала пять встреч.

В этот период клуб из пригорода Мадрида дважды уступал и трижды делил очки с оппонентами. Также в этом отрезке он был выбит «Севильей» из Кубка Короля, проиграв на своем поле только по итогам дополнительного времени — 0:1 ОТ.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» выступает не лучшим образом, дважды победив при четырех мировых и пяти фиаско, разница мячей в этих играх составляет 8:12.

В первом круге «Леганес» дома проиграл «Жироне» со счетом 0:1. Отметим, что «огурцы» в этом десятилетии ни разу на обыгрывали жирондинцев, пять раз уступив при четырех мировых.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа «Леганеса» — 2.70, победа «Жироны» — 2.80, ничья — 3.04.

«Леганес» является для «Жироны» очень удобным соперником, поэтому в данном противостоянии поставим на хозяев с 0 форой.