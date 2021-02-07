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    Жирондинцы продолжат удачно играть с «огурцами»?

    «Жирона» — «Леганес». Прогноз и ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Испании, 7 февраля 2021 года

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    «Жирона» — «Леганес»: прогноз и ставка
    Футболист «Жироны»
    В воскресенье, 7 февраля, в 24-м туре испанской Сегунды «Жирона» на своем стадионе «Монтивилли» сыграет с «Леганесом». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Жирона» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 07 Февраля 2021 года
    Жирона
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    •  Жирона 16:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.00
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  • 2.75
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    «Жирона»

    Каталонский коллектив после 23 туров находится на девятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своей копилке 33 балла и отстает от зоны плей-офф (шестая строка) на четыре пункта.

    В своей последней проведенной встрече «Жирона» на выезде уступила минимально «Мальорке» (0:1) в чемпионате, а немного ранее с таким же счетом дома проиграла «Вильярреалу» в Кубке страны.

    Перед этим «красно-белые» не терпели фиаско на протяжении пяти встреч с учетом всех турниров, выиграв за этот период три встречи при двух мировых исходах, трижды сохранив свои ворота на замке.

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    У «Жироны» только 11 домашняя статистика в дивизионе. В 11 матчах было одержано пять побед при трех мировых исходах и поражениях, забито восемь мячей, а пропущено всего пять.

    «Леганес»

    «Леганес» с 37 очками после 22 проведенных встреч разместился на пятой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, значительно проигрывая первым трем позициям.

    «Огурцы» в минувшем туре смогли в родных стенах переиграть 3:2 «Луго», тем самым они прервали свою серию без викторий, которая длилась с 2 декабря и насчитывала пять встреч.

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    • В этот период клуб из пригорода Мадрида дважды уступал и трижды делил очки с оппонентами. Также в этом отрезке он был выбит «Севильей» из Кубка Короля, проиграв на своем поле только по итогам дополнительного времени — 0:1 ОТ.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» выступает не лучшим образом, дважды победив при четырех мировых и пяти фиаско, разница мячей в этих играх составляет 8:12.

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    В первом круге «Леганес» дома проиграл «Жироне» со счетом 0:1. Отметим, что «огурцы» в этом десятилетии ни разу на обыгрывали жирондинцев, пять раз уступив при четырех мировых.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям: победа «Леганеса» — 2.70, победа «Жироны» — 2.80, ничья — 3.04.

    «Леганес» является для «Жироны» очень удобным соперником, поэтому в данном противостоянии поставим на хозяев с 0 форой.

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