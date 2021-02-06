«Леванте»
«Леванте» расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 26 баллами и на три очка отстает от соперника.
На счету «Лягушек» шесть побед, восемь ничьих и шесть поражений в 19 сыгранных турах.
В январе подопечные Пако Лопеса уступили «Вильярреалу» (1:2), выиграли у «Эйбара» (2:1) и «Реала» (2:1), а также поделили очки с «Кадисом» (2:2) и «Вальядолидом» (2:2).
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Также «Леванте» прошел четвертьфинал и полуфинал Кубка Испании, нанеся поражение «Вальядолиду» (4:2) и «Вильярреал» (1:0).
«Гранада»
«Гранада» нынешний сезон проводит вполне прилично. Как для столь скромного клуба, нынешняя диспозиция выглядит весьма достойно — восьмое место.
Набрала «Гранада» уже 29 очков, причем она вполне способна пробиться в еврокубки. Вот только нужно срочно что-то делать с нападением, ведь в 21 матче забито лишь 24 гола.
В минувшем туре «Гранада» разошлась миром с «Сельтой» (0:0). А в четвертьфинале Кубка Испании команда едва не совершила сенсацию, выигрывая 2:0 у «Барселоны», но уступила в дополнительное время 3:5.
В целом, нужно отметить, что клуб не лучшим образом провел пять предыдущих поединков. В этой серии он одержал лишь одну победу при двух поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — «Леванте» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.