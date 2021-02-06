«Леванте» будет принимать «Гранаду» в 22-м туре Примеры. Матч пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия» 6 февраля. Начало — в 16:00. «Леванте» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 26 баллами и на три очка отстает от соперника.

На счету «Лягушек» шесть побед, восемь ничьих и шесть поражений в 19 сыгранных турах.

В январе подопечные Пако Лопеса уступили «Вильярреалу» (1:2), выиграли у «Эйбара» (2:1) и «Реала» (2:1), а также поделили очки с «Кадисом» (2:2) и «Вальядолидом» (2:2).

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Также «Леванте» прошел четвертьфинал и полуфинал Кубка Испании, нанеся поражение «Вальядолиду» (4:2) и «Вильярреал» (1:0).

«Гранада»

«Гранада» нынешний сезон проводит вполне прилично. Как для столь скромного клуба, нынешняя диспозиция выглядит весьма достойно — восьмое место.

Набрала «Гранада» уже 29 очков, причем она вполне способна пробиться в еврокубки. Вот только нужно срочно что-то делать с нападением, ведь в 21 матче забито лишь 24 гола.

В минувшем туре «Гранада» разошлась миром с «Сельтой» (0:0). А в четвертьфинале Кубка Испании команда едва не совершила сенсацию, выигрывая 2:0 у «Барселоны», но уступила в дополнительное время 3:5.

В целом, нужно отметить, что клуб не лучшим образом провел пять предыдущих поединков. В этой серии он одержал лишь одну победу при двух поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Леванте» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.