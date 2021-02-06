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    «Скакуны» засушат игру в Габале?

    «Габала» — «Карабах». Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, Кубок Азербайджана, 6 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Карабах
    «Габала» — «Карабах»: прогноз и ставка
    «Карабах»
    6 февраля в ответном поединке 1/4 финала Кубка Азербайджана «Габала» на своем поле примет «Карабах». Встреча начнется в 14:00 по мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Габала»

    Первый поединок этих соперников принес домашнюю победу «Карабаху» со счетом 3:1. Хозяева не смогли удержать «сухой» результат, пропустив за две минуты до конца основного времени.

    «Габала» на предыдущем этапе без особых проблем справилась с «Туран Товуз», одолев своего соперника на его арене со счетом 2:0.

    В турнирной таблице чемпионата Азербайджана коллектив идет на пятом мести среди восьми участников, но зону вылета опережает всего лишь на два балла.

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    В своей последней игре первенства «Габала» уступила в гостях третьей «Зире» (0:2), тем самым перервав на тот момент свою 3-матчевую беспроигрышную серию, где было две виктории.

    «Карабах»

    «Карабах» вышел победителем из своих последних четырех проведенных игр, где сперва он выиграл три встречи чемпионата, а затем одолел своего предстоящего противника — 3:1.

    В рамках азербайджанского первенства в этот период «скакуны» переиграли 3:2 «Зирю», 2:1 «Сабах» и 4:0 «Сабаил». Благодаря этой удачной серии они закрепились во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на два очка.

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    • В этом чемпионате «Карабах» в игре с «Габалой» разжился четырьмя очками, выиграв в родных стенах 3:0 и сыграв на выезде вничью 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Карабаха» — 1.90, победа «Габалы» — 3.80, ничья — 3.20.

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    Проход: «Карабаха» — 1.30; «Габалы» — 5.90.

    «Скакуны» должны без проблем удержать преимущество первого поединка, засушив эту игру. Ставим в данном поединке на низовой исход.

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