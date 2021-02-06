6 февраля в ответном поединке 1/4 финала Кубка Азербайджана «Габала» на своем поле примет «Карабах». Встреча начнется в 14:00 по мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Габала»

Первый поединок этих соперников принес домашнюю победу «Карабаху» со счетом 3:1. Хозяева не смогли удержать «сухой» результат, пропустив за две минуты до конца основного времени.

«Габала» на предыдущем этапе без особых проблем справилась с «Туран Товуз», одолев своего соперника на его арене со счетом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата Азербайджана коллектив идет на пятом мести среди восьми участников, но зону вылета опережает всего лишь на два балла.

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В своей последней игре первенства «Габала» уступила в гостях третьей «Зире» (0:2), тем самым перервав на тот момент свою 3-матчевую беспроигрышную серию, где было две виктории.

«Карабах»

«Карабах» вышел победителем из своих последних четырех проведенных игр, где сперва он выиграл три встречи чемпионата, а затем одолел своего предстоящего противника — 3:1.

В рамках азербайджанского первенства в этот период «скакуны» переиграли 3:2 «Зирю», 2:1 «Сабах» и 4:0 «Сабаил». Благодаря этой удачной серии они закрепились во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на два очка.

В этом чемпионате «Карабах» в игре с «Габалой» разжился четырьмя очками, выиграв в родных стенах 3:0 и сыграв на выезде вничью 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Карабаха» — 1.90, победа «Габалы» — 3.80, ничья — 3.20.

Проход: «Карабаха» — 1.30; «Габалы» — 5.90.

«Скакуны» должны без проблем удержать преимущество первого поединка, засушив эту игру. Ставим в данном поединке на низовой исход.