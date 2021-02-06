В ночь с 5 на 6 февраля в рамках 17-го тура чемпионата Португалии по футболу «Боавишта» на своем поле примет «Жил Висенте». Поединок начнется в полночь по мск. «Боавишта» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

«Боавишта» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас она идет 16 в турнирной таблице с 14 очками, а опасная зона находится на расстоянии одного балла.

В минувшем туре первенства «шахматные» по-волевому на выезде одолели «Портимоненси» со счетом 2:1. Тем самым они прервали свою 9-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны.

В этот неудачный для себя период команда из Порту четыре раза была повержена и пять раз делила очки с оппонентами, трижды сыграв по 0:0, а еще дважды- по 1:1.

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У «Боавишты» в этом розыгрыше Примейры пока последняя домашняя статистика. Она одержала только одну победу, два матче свела вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 5:13.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» является соседом «Боавишты» по турнирной таблице. У коллектива на один балл меньше и он идет на строку ниже, в зоне прямого вылета.

Клуб из города Барселуш уступил в последних четырех поединках Примейры, а безвыигрышная серия команды в чемпионате состоит из пяти встреч подряд, в которой было забито только два мяча.

Так в минувшем туре «петухи» на своей территории оказались слабей «Пасуша», проиграв со счетом 1:2, а игровым днем ранее потерпели минимальное выездное фиаско от «Браги» — 0:1.

На выезде в текущем португальском первенстве «Жил Висенте» выиграл одну игру при двух мировых исходах и пяти поражениях, разница мячей — 5:11.

В прошлом сезоне «Боавишта» дома уступила «Жил Висенте» (0:1), а в Барселуше была ничья со счетом 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боавишты» — 2.50, победа «Жил Висенте» — 3.25, ничья — 2.95.

Оба коллектива имеют проблемы в завершающей стадии. Наверняка и в очном противостоянии команды не порадуют обилием забитых мячей. Наш прогноз — ТМ 2,0.