«Боавишта»
«Боавишта» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. Сейчас она идет 16 в турнирной таблице с 14 очками, а опасная зона находится на расстоянии одного балла.
В минувшем туре первенства «шахматные» по-волевому на выезде одолели «Портимоненси» со счетом 2:1. Тем самым они прервали свою 9-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны.
В этот неудачный для себя период команда из Порту четыре раза была повержена и пять раз делила очки с оппонентами, трижды сыграв по 0:0, а еще дважды- по 1:1.
У «Боавишты» в этом розыгрыше Примейры пока последняя домашняя статистика. Она одержала только одну победу, два матче свела вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 5:13.
«Жил Висенте»
«Жил Висенте» является соседом «Боавишты» по турнирной таблице. У коллектива на один балл меньше и он идет на строку ниже, в зоне прямого вылета.
Клуб из города Барселуш уступил в последних четырех поединках Примейры, а безвыигрышная серия команды в чемпионате состоит из пяти встреч подряд, в которой было забито только два мяча.
Так в минувшем туре «петухи» на своей территории оказались слабей «Пасуша», проиграв со счетом 1:2, а игровым днем ранее потерпели минимальное выездное фиаско от «Браги» — 0:1.
На выезде в текущем португальском первенстве «Жил Висенте» выиграл одну игру при двух мировых исходах и пяти поражениях, разница мячей — 5:11.
В прошлом сезоне «Боавишта» дома уступила «Жил Висенте» (0:1), а в Барселуше была ничья со счетом 0:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боавишты» — 2.50, победа «Жил Висенте» — 3.25, ничья — 2.95.
Оба коллектива имеют проблемы в завершающей стадии. Наверняка и в очном противостоянии команды не порадуют обилием забитых мячей. Наш прогноз — ТМ 2,0.