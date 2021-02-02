Во вторник, 2 февраля, в 33-м туре бразильской Серии А состоится игра «Палмейрас» — «Ботафого». Встреча на арене «Аллиянс Парке» начнется в 22:00 мск. «Палмейрас» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

В середине января «Вердао» дома упустили на последних минутах победу над «Гремио» (1:1), после чего на своем поле разгромили «Коринтианс» (4:0).

Два последующих выездных матча «поросята» проиграли, уступив сначала «Фламенго» (0:2), а потом «Сеаре» (1:2), а в домашнем матче с «Васко де Гама» сыграли вничью 1:1

А затем «Палмейрас» добыл самый значимый трофей в своей новейшей истории — Кубок Либертадорес, обыграв в финале «Сантос» со счетом 1:0.

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После 32 матчей Примейры подопечные Абела Феррейра идут на 5-м месте с 52 очками. Разница мячей 45-31, 11 голов забил Рафаэл Вейга.

«Ботафого»

«Победоносные» проигрывают уже шесть матчей подряд — перед новым годом «Ботафого» уступил дома «Коринтиансу» (0:2), а январь начал домашним поражением от «Атлетико Паранаэнсе» (0:2).

Затем на выезде «одинокая звезда» сначала крупно уступила « Васко да Гама» (0:3), а потом на последних минутах проиграла «Сантосу» (1:2).

В последних матчах «Ботафаго» дома проиграл «Атлетико Гойяньенсе» (1:3), а потом на выезде уступил «Флуминенсе» (0:2).

После 32 туров чемпионата «победносные» с 23 баллами идут на 20-м месте. Разница мячей 27-51. Семь голов забил Матеус Баби.

Прогноз и ставки

На победу «Палмейрас» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Ботафого» — 5.40.

В первом круге «Ботафого» победил дома 2:1. В прошлом сезоне «Вердао» дважды победили со счетом 1:0. На своем поле «Палмейрас» выиграл 4 из 5 последних матчей с «Ботафаго».

«Палмейрас» после триумфа на континентальной арене вряд ли будет в лучшей форме, но «Ботафого» выглядит совершенно безнадежно. Прогнозируем, что команда хозяев не проиграет.

Матч может быть не очень результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.71 и ТМ 2,5 за 1.72.