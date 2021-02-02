В матче 22 тура АПЛ «Ньюкасл» примет «Кристал Пэлас» на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Встреча состоится 2 февраля в 23:15 мск. «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

После 21 тура «Ньюкасл» имеет 22 очка и занимает 16 место. «Сороки» прервали неудачную серию в прошлом туре, победив «Эвертон» со счетом 2:0. До этого последний раз команда Стива Брюса побеждала 12 декабря.

«Черно-белые» также потерпели поражения от «Шеффилд Юнайтед» (0:1), «Арсенала» (0:3), «Лидса» (1:2) и «Астон Виллы» (0:2).

«Сороки» не побеждают дома с с середины декабря. Они дважды сыграли вничью и дважды проиграли.

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В лазарете у хозяев Пол Дамметт, Джамаль Ласкеллес и Федерико Фернандес.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» занимают 13 место с 26 очками. Они тоже не так уж часто побеждают. За 5 туров у команды всего две победы.

«Кристал Пэлас» в прошлом туре победил «Вулверхэмптон» 1:0. Ранее коллектив Роя Ходжсона сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0), потерпел крупное фиаско от «Ман Сити» (0:4) и проиграл «Вест Хэму» (2:3).

В АПЛ у «Стекольщиков» выездная серия из четырех поединков, которые заканчивались либо вничью, либо в пользу соперника.

В лазарете у команды Мамаду Сако, Джеймс Томкинс, Коннор Уикем, Натан Фергюсон, Уэйн Хеннесси и Джеффри Шлюпп.

Прогноз и ставка

2.85 дают на победу «Ньюкасла», 2.65 предлагают на победу «Кристал Пэлас» и 3.30 букмекеры поставили на ничью.

«Ньюкасл» явно заинтересован в том, чтобы снова набрать очки. Команда давно не побеждала дома ну и в целом ей нужны баллы для того, чтобы оторваться от зоны вылета. Она может на это рассчитывать, поскольку отлично сыграла против «Эвертона». С другой стороны, «Орлы» обыграли «Вулверхэмптон». Так что оба соперника в равных условиях.

«Сороки» закрыто сыграли против «Эвертона» и так же играют против «Кристал Пэлас». Последние «очки» команд заканчивались с одним или двумя забитыми голами, не более. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.73.