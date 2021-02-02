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    Бургундцы прервут выигрышную серию «фиолетовых»?

    «Осер» — «Тулуза». Прогноз и ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Франции, 2 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Осер Прогнозы на Тулузу
    «Осер» — «Тулуза»: прогноз и ставка
    Футболист «Тулузы»
    Во вторник, 2 февраля, в рамках 23-го тура французской Лиги 2 «Осер» на своем поле сыграет с «Тулузой». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Осер» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 02 Февраля 2021 года
    Осер
  • Франция. Лига 2
    •  Осер 22:00 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 2
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Осер»

    «Осер» находится на пятом месте в турнирной таблице французской Лиги 2. У клуба на счету 36 очков, но ближайший преследователь отстает только по дополнительным показателям.

    Бургундцы неудачно провели два последних матча чемпионата, проиграв оба в гостях. Они поочередно уступили командам из верхушки — «Клермону» (0:1) и «Труа» (1:3) в минувшем туре. Отметим, что этими неудачами они прервали свою 14-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

    Перед этим коллектив Жана-Марка Фурлана разгромил дома аутсайдера «Шатору» (4:1) и расписал выездную мировую с соседом по турнирке «Греноблем», сыграв 2:2.

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    В 11 домашних играх текущего первенства Франции «Осер» семь раз побеждал при двух мировых исходах и фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 27:10.

    «Тулуза»

    «Тулуза» с 45 очками расположилась на второй строчке турнирной таблицы Лиги 2, отставая от первой позиции на два балла, а ближайшего преследователя опережает на пять пунктов.

    На данный момент у «фиолетовых» 13-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где четыре последние матча они неизменно выигрывали.

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    • Так в 1/64 финала Кубка Франции подопечные Патриса Гаранда переиграли дома «Ньор» со счетом 1:0, а в чемпионате страны справились на выезде с «Сошо» (1:0), также дома с «Греноблем» (2:0) и «Клермоном» (3:2) в минувшем туре.

    Сейчас у «Тулузы» первая гостевая статистика в дивизионе: шесть побед,три мировых результата и всего лишь одно фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 19:10.

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    В первом круге «Тулуза» в родных стенах одолела «Осер» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осера» — 2.57, победа «Тулузы» — 3.00, ничья — 3.03.

    Прогнозируем, что бургундцы прервут победное шествие гостей. Скорее всего, в данном поединке будет зафиксирована ничья.

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