Во вторник, 2 февраля, в рамках 23-го тура французской Лиги 2 «Осер» на своем поле сыграет с «Тулузой». Поединок начнется в 22:00 по мск. «Осер» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

«Осер» находится на пятом месте в турнирной таблице французской Лиги 2. У клуба на счету 36 очков, но ближайший преследователь отстает только по дополнительным показателям.

Бургундцы неудачно провели два последних матча чемпионата, проиграв оба в гостях. Они поочередно уступили командам из верхушки — «Клермону» (0:1) и «Труа» (1:3) в минувшем туре. Отметим, что этими неудачами они прервали свою 14-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

Перед этим коллектив Жана-Марка Фурлана разгромил дома аутсайдера «Шатору» (4:1) и расписал выездную мировую с соседом по турнирке «Греноблем», сыграв 2:2.

Все прогнозы на футбол

В 11 домашних играх текущего первенства Франции «Осер» семь раз побеждал при двух мировых исходах и фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 27:10.

«Тулуза»

«Тулуза» с 45 очками расположилась на второй строчке турнирной таблицы Лиги 2, отставая от первой позиции на два балла, а ближайшего преследователя опережает на пять пунктов.

На данный момент у «фиолетовых» 13-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где четыре последние матча они неизменно выигрывали.

Так в 1/64 финала Кубка Франции подопечные Патриса Гаранда переиграли дома «Ньор» со счетом 1:0, а в чемпионате страны справились на выезде с «Сошо» (1:0), также дома с «Греноблем» (2:0) и «Клермоном» (3:2) в минувшем туре.

Сейчас у «Тулузы» первая гостевая статистика в дивизионе: шесть побед,три мировых результата и всего лишь одно фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих матчах составляет 19:10.

В первом круге «Тулуза» в родных стенах одолела «Осер» со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осера» — 2.57, победа «Тулузы» — 3.00, ничья — 3.03.

Прогнозируем, что бургундцы прервут победное шествие гостей. Скорее всего, в данном поединке будет зафиксирована ничья.